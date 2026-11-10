Il vento solare soffia forte sulla Terra: aurore polari e tempeste geomagnetiche

Il vento solare continua a investire la Terra. Per il 2° giorno consecutivo, una intensa corrente di particelle cariche proveniente dal Sole sta interagendo con il campo magnetico terrestre, raggiungendo velocità di circa 700 km/s. Un flusso di plasma particolarmente energico che sta mantenendo attiva la comparsa di aurore nelle regioni polari. All’origine del fenomeno c’è un ampio buco coronale, una regione dell’atmosfera solare dalla quale il vento solare riesce a propagarsi nello Spazio a velocità elevate. Già nelle scorse ore, le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA indicavano la possibilità di una tempesta geomagnetica classe G1, il livello più basso della scala che misura l’intensità di queste perturbazioni.

La situazione resta tuttavia in evoluzione. La pressione esercitata dal flusso di plasma sul campo magnetico terrestre sta favorendo la persistenza delle aurore, che potrebbero diventare visibili anche a latitudini più meridionali qualora una nuova raffica di vento solare innescasse una tempesta geomagnetica più intensa. Le aurore polari sono il risultato dell’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e i gas presenti nell’alta atmosfera terrestre. Quando queste particelle vengono guidate dal campo magnetico verso le regioni polari, trasferiscono energia agli atomi e alle molecole atmosferiche, che la restituiscono sotto forma di luce.