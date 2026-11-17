Un imponente fiume d’aria in arrivo dai quadranti sud-occidentali ha preso d’assalto la dorsale appenninica già nelle ultime ore, trasformandosi in una tempesta di Garbino che spazza senza sosta i versanti orientali delle Marche e dell’Abruzzo, innescando al contempo un repentino innalzamento delle temperature soprattutto lungo le vallate e le coste abruzzesi dove l’autunno inoltrato ha improvvisamente lasciato spazio a un tiepido pomeriggio dal sapore primaverile. Quando le correnti di Libeccio si trovano costrette a scavalcare la muraglia naturale formata dai rilievi dell’Appennino centrale perdono gran parte della propria umidità lungo i pendii sopravvento per poi riversarsi a cascata lungo le vallate orientali che guardano verso il Mare Adriatico, subendo durante questa ripida discesa una progressiva compressione meccanica che non solo accelera il vento fino a renderlo tempestoso ma riscalda l’aria al ritmo di circa un grado centigrado per ogni cento metri di perdita di quota.

Lungo tutta la fascia interna e pedemontana delle Marche questo meccanismo orografico ha sprigionato raffiche di vento di straordinaria intensità che hanno interessato l’intero sviluppo regionale da nord a sud, come ben evidenziato dalle elaborazioni modellistiche ad alta risoluzione che tracciano un corridoio ininterrotto di venti tra gli 80 e i 90 km/h a ridosso dei versanti orientali compresi tra l’urbinate, la conca di Fabriano, l’entroterra maceratese e il piceno. I sensori della rete meteorologica distribuiti lungo la catena montuosa hanno puntualmente immortalato la potenza dell’evento misurando nella serata odierna punte di 82.4 km/h nella stazione di Colcellalto lungo la direttrice della Via Sestinese e di ben 90.7 km/h nell’area settentrionale di Pennabilli, mentre scendendo verso il settore meridionale al confine con i Monti Sibillini l’anemometro posizionato a Forca Canapine lungo l’arteria delle Tre Valli Umbre si è spinto fino alla soglia impressionante di 98.3 km/h.

Ancora più estremo si è rivelato l’impatto del Garbino sui versanti orientali dell’Abruzzo dove l’imponenza orografica del Gran Sasso e della Maiella ha agito da gigantesco trampolino di lancio per le masse d’aria in caduta libera verso le colline teramane, pescaresi e chietine, laddove le simulazioni modellistiche hanno individuato un nucleo di massima severità eolica con punte teoriche fino a 124 km/h proprio a ridosso della parete orientale del Gran Sasso. Alcune stazioni meteorologiche hanno confermato sul campo la violenza di questa cascata di vento registrando valori superiori ai cento chilometri orari in tutte le prime cinque località della graduatoria odierna, guidata dai 106 km/h del Rifugio Franchetti sul Gran Sasso e dai notevolissimi 105 km/h di San Pietro a Isola del Gran Sasso che testimoniano la capacità delle raffiche di piombare con furia intatta fin sul fondovalle pedemontano teramano, mentre sui rilievi tra la Maiella e il confine meridionale marchigiano si sono toccati i 103.0 km/h al Rifugio Macchia di Taranta nel chietino, i 103 km/h al Rifugio Guado di Coccia e i 101 km/h a Monte Piselli in provincia di Teramo.

Proprio questo dislivello vertiginoso di oltre duemilacinquecento metri che separa le vette dei giganti d’Abruzzo dalla costa adriatica ha esaltato al massimo l’effetto favonico trasformando l’energia del vento in un eccezionale serbatoio di calore che ha fatto schizzare verso l’alto i termometri su tutto il territorio abruzzese orientale, regalando nella giornata odierna valori termici decisamente fuori stagione.

Mentre le raffiche scivolavano verso il mare asciugando l’aria e ripulendo il cielo, le temperature massime hanno infatti superato agevolmente la soglia dei ventidue gradi in provincia di Chieti e di Pescara toccando il picco regionale di +22.4°C sia lungo il litorale di Francavilla Al Mare sia nella vicina stazione di Francavilla Fondo Valle Alento, accompagnate dai +22.2°C registrati più a nord a Montesilvano e dai +21.9°C raggiunti contemporaneamente sulle colline di San Giovanni Teatino e sulla costa teramana di Alba Adriatica a conferma di un episodio di Garbino tra i più classici e incisivi dell’autunno adriatico.