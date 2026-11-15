Impresa SpaceX, Crosetto: “lo spazio sarà sempre più il luogo dove si decidono la nostra sicurezza ed economia”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha pubblicato un post su X con il video del rientro del razzo Starship di SpaceX. Per la prima volta in assoluto nella storia dell’astronautica, uno stadio superiore è stato catturato al suo rientro dall’orbita terrestre, segnando una pietra miliare fondamentale per SpaceX e per il suo sogno di un riutilizzo completo dei razzi. “Lo spazio sarà sempre più uno dei luoghi nei quali si decideranno la nostra sicurezza, la nostra economia e la nostra capacità di competere”, ha scritto Crosetto nel suo post. “Non soltanto per ciò che potremo fare nello spazio, ma per tutti i servizi e le tecnologie che, grazie allo spazio, renderanno possibile la nostra vita sulla Terra. Oggi l’Europa, pur disponendo di importanti capacità, è ancora molto lontana dalla scala industriale, tecnologica e operativa raggiunta da Stati Uniti e Cina. E c’è un aspetto che troppo spesso dimentichiamo: per essere nello spazio bisogna innanzitutto poterci arrivare“, ha continuato il Ministro.

“Possedere satelliti non basta se non si dispone di una capacità di lancio adeguata alle proprie esigenze. Dipendere da altri per metterli in orbita significa lasciare ad altri una leva per condizionare le nostre scelte. È qui che il concetto tradizionale di sovranità nazionale deve evolvere in quello di sovranità funzionale. Non siamo sovrani perché siamo capaci di immaginare o raccontare il futuro. Lo siamo se possediamo, o possiamo attivare con certezza, gli strumenti necessari per costruirlo. Pensare di farlo senza energia, materie prime, software, infrastrutture, tecnologie abilitanti e ricerca avanzata è una pericolosa illusione“, aggiunge Crosetto.

“E nessuna Nazione europea, da sola, può realisticamente affrontare tutte queste sfide con la velocità e le risorse necessarie. Dobbiamo imparare a unire le forze in settori strategici, agendo come se fossimo un unico Paese quando la dimensione nazionale non è più sufficiente. Perché la sovranità non coincide con l’autosufficienza. Coincide con la libertà di scegliere. Posso rimanere pienamente italiano anche se costruisco, insieme ad altre Nazioni, le capacità energetiche, tecnologiche, industriali e spaziali necessarie a garantire un futuro ai nostri figli. Non sarò meno italiano. Sarò semplicemente più sovrano“, conclude il Ministro.