Traguardo epocale per SpaceX, recuperato lo stadio superiore di Starship per la prima volta in assoluto: “ora cambia tutto” | VIDEO

Sabato 14 novembre, SpaceX ha recuperato per la prima volta in assoluto lo stadio superiore del suo mega-razzo Starship: un traguardo epocale che potrebbe sbloccare l’immenso potenziale di questo gigantesco veicolo. Starship è decollato la sera di venerdì 13 novembre per il suo quindicesimo volo di prova, partendo dal sito Starbase di SpaceX, nel sud del Texas. Il piano di missione prevedeva il rientro di entrambi gli stadi del veicolo presso la Starbase, dove avrebbero dovuto essere afferrati dai bracci meccanici – soprannominati “bacchette” (chopsticks) – della torre di lancio: un recupero integrale, senza precedenti, di un razzo orbitale.

Ciò non è avvenuto completamente: il booster Super Heavy di Starship è stato dirottato verso un ammaraggio nel Golfo del Messico, dopo che un sensore ha segnalato un basso livello di carburante. Tuttavia, lo stadio superiore (la navetta, o Ship) è riuscito nell’impresa, segnando una pietra miliare fondamentale per SpaceX e per il suo sogno di un riutilizzo completo dei razzi. “Era l’anello mancante”, ha dichiarato Dan Huot di SpaceX durante la diretta web dell’atterraggio, con la voce incrinata dall’emozione. “Era il “sacro graal” del volo spaziale: precipitare attraverso il fuoco per poi essere ghermiti a mezz’aria dall’acciaio. Abbiamo catturato Starship, e ora cambia tutto”. Musk è persino salito sulla torre di lancio per riprendere il veicolo da vicino con il suo smartphone, arrivando persino ad abbracciarlo. “È in ottime condizioni“, ha commentato su X.

Un recupero incredibile

Il recupero della navetta è avvenuto alle 22:20 (ora italiana), circa 22 ore e mezza dopo il decollo del quindicesimo volo. Molti dipendenti di SpaceX sono usciti all’aperto per osservare il veicolo, identificato come Ship 42, mentre scendeva attraverso le nuvole verso la torre di lancio della Starbase, che l’azienda ha ribattezzato Mechazilla. Lo spettacolo è stato memorabile: la Ship 42 si è adagiata delicatamente tra le braccia di Mechazilla, mentre in sottofondo, durante la diretta web di SpaceX, risuonavano le note del brano “Baby Come Back”. “È qualcosa di incredibile”, ha commentato Jessie Anderson di SpaceX durante la trasmissione in diretta. “Abbiamo appena assistito a una delle imprese ingegneristiche più straordinarie e storiche di tutti i tempi, proprio davanti ai nostri occhi”.

Perché si è trattato di un evento così importante? SpaceX aveva già recuperato il booster Super Heavy – per la precisione, in tre precedenti voli di prova di Starship – ma non aveva mai tentato un’operazione simile con la navetta (Ship). Quest’ultima, essendo lo stadio superiore, rappresenta un bersaglio più complesso: vola più in alto, più lontano e a una velocità maggiore rispetto al booster. Nel corso del volo 15, la Ship 42 è rientrata addirittura dall’orbita.

SpaceX, le immagini della cattura della Ship 42

Altri obiettivi della missione

Sebbene il tentativo di doppio recupero tramite le “bacchette” sia stato l’aspetto di maggior rilievo del volo 15, la missione prevedeva anche altri obiettivi. Uno di questi era portare la navetta in orbita, un traguardo raggiunto in precedenza solo in un’altra occasione: durante il volo 14, decollato il 28 settembre. Nel volo 15, il veicolo ha completato 14 orbite terrestri, superando nettamente il risultato della missione precedente, che ne aveva contate solo una o due. Nel volo 14, la navetta ha rilasciato in orbita terrestre bassa (LEO) 26 satelliti a banda larga Starlink V3 di nuova generazione, un’operazione ripetuta anche durante il volo 15. Questi 52 satelliti costituiscono i primi elementi di una costellazione che, stando ai piani di SpaceX, arriverà a contare 100.000 unità.

Alcuni di questi satelliti Starlink hanno ripreso video e immagini dello scudo termico della Ship 42, consentendo di verificarne l’integrità in vista del tentativo di atterraggio odierno. Tali immagini, integrate da quelle provenienti dalle telecamere a terra, hanno confermato che la Ship 42 si trovava in buone condizioni, pronta per il suo momento decisivo.

La rete “Starmind”

SpaceX intende utilizzare Starship per creare in orbita terrestre bassa una rete ancora più estesa del sistema Starlink V3: si tratta di “Starmind“, una costellazione di data center basati sull’intelligenza artificiale che, secondo Elon Musk, arriverà a comprendere un milione di satelliti. Per dare un’idea: l’attuale rete Starlink di SpaceX conta circa 11.000 satelliti. La realizzazione di queste megacostellazioni richiederà una cadenza di lancio straordinaria. Secondo SpaceX, il recupero tramite le “bacchette” è un elemento chiave di questa visione, poiché consentirà di ispezionare, ricondizionare e far ripartire Starship con maggiore rapidità. È dunque certo che l’azienda tenterà nuovamente la manovra in tempi brevi, probabilmente già in occasione del prossimo volo di Starship, che non dovrebbe farsi attendere troppo a lungo.

L’entusiasmo della NASA

Secondo i responsabili di SpaceX, il successo dimostra la totale riutilizzabilità di Starship, un requisito cruciale per un riutilizzo rapido ed economico. La NASA ha accolto con entusiasmo la notizia: l’agenzia spaziale sta investendo miliardi di dollari in Starship, che servirà a far atterrare gli astronauti della missione Artemis sulla Luna entro la fine del decennio e a contribuire alla costruzione di una base lunare permanente. “È stato quasi magico“, ha scritto su X Jared Isaacman, amministratore della NASA. “Ogni giorno ci sono più persone che iniziano a crederci… un passo più vicini alla Luna“. A celebrare l’impresa sui social anche l’astronauta Chris Hadfield: il razzo è “rientrato sano e salvo con i motori ancora fumanti: una nuova, straordinaria capacità nel volo spaziale. Come una porta sfondata con un calcio. Complimenti alle migliaia di persone di SpaceX”.

Impresa di SpaceX: Ship 42 catturata dalle "bacchetet" della torre di lancio

L’obiettivo Luna e il sogno Marte

SpaceX prevede di iniziare i lanci di Starship dal Kennedy Space Center, in Florida, entro i prossimi mesi. Da qui partirà la missione Artemis della NASA, che non punterà alla Luna, ma rimarrà in orbita terrestre per consentire test con il modulo di allunaggio. I quattro astronauti della missione Artemis III tenteranno di agganciare la propria capsula sia a Starship di SpaceX che al “Blue Moon” di Blue Origin; le due aziende si alterneranno nel trasporto degli equipaggi verso la superficie lunare. La NASA punta al 2028 per la missione Artemis IV, che segnerà il ritorno dell’umanità sulla Luna, a oltre mezzo secolo dall’era del programma Apollo. Le ambizioni di Musk sono ancora più audaci: il suo obiettivo è lanciare una flotta di Starship per costruire una città su Marte.

Per raggiungere destinazioni lontane come la Luna o Marte, una navicella spaziale deve prima essere rifornita di carburante mentre è in orbita terrestre da altre Starship ‘cisterna’. Questa operazione richiede decine di lanci ravvicinati in poche settimane. Senza la velocità di recupero e rilancio garantita da Mechazilla, sarebbe economicamente e logisticamente quasi impossibile effettuare così tanti lanci in tempi brevi. Afferrare il razzo direttamente sulla torre di lancio permette di riposizionarlo subito sulla rampa, fare rifornimento e lanciarlo nuovamente nel giro di poche ore o giorni, rendendo i viaggi spaziali molto più economici e frequenti (un po’ come avviene per gli aerei di linea). Ecco perché ieri SpaceX ha permesso all’umanità di compiere un importante balzo in avanti nell’esplorazione spaziale.