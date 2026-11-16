Incendi in Amazzonia: altri 61 comuni in emergenza nello stato del Pará

Dall'inizio dell'anno al 15 novembre, lo stato del nord del Brasile ha registrato oltre 30mila focolai, segnano un +142% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

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Foto Ansa

Il governo Lula ha riconosciuto lo stato di emergenza a 61 nuovi comuni colpiti dagli incendi nel Pará, nell’Amazzonia brasiliana. Altri 50 municipi erano già in emergenza per roghi e siccità: i territori colpiti salgono così a 111. Dall’inizio dell’anno al 15 novembre, lo stato settentrionale ha registrato oltre 30mila focolai, il 142% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l’Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), che monitora gli incendi attraverso i satelliti. Nel 2026 sono già stati approvati 34 piani di assistenza umanitaria per il Pará, per un totale di circa 3,85 milioni di euro (24milioni di reais).

L’ondata di incendi forestali in occasione della stagione secca sta provocando, inoltre, una grave emergenza ambientale e sanitaria nello stato brasiliano di Amazzonia, condizionando la vita quotidiana dei residenti, tra scuole chiuse e la cancellazione di voli per la scarsa visibilità.

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