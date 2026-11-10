Incendi Sicilia, un altro rogo a Castellammare del Golfo: fiamme in contrada Grotticelli-Costra Livreri

Incendi Sicilia, le fiamme hanno già interessato circa 6 ettari di vegetazione: sul posto Vigili del Fuoco, Corpo forestale, forze dell'ordine e un Canadair

incendio castellammare del golfo

Mentre a Castellammare del Golfo (TP) proseguono gli interventi per fronteggiare il vasto incendio boschivo ancora in corso in contrada Bocca della Carrubba, con almeno 100 ettari di vegetazione in fiamme, un altro rogo è divampato in contrada Grotticelli-Costra Livreri. Le fiamme hanno già interessato circa 6 ettari di vegetazione, prevalentemente di ampelodesma. La situazione è in evoluzione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, il Corpo forestale, le forze dell’ordine e un Canadair. Il Sindaco Giuseppe Fausto raccomanda la massima prudenza e di non avvicinarsi alle aree interessate, lasciando libero accesso ai mezzi di soccorso.

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