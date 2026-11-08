Incidente ferroviario in Egitto, si aggrava il bilancio: almeno 7 morti e 112 feriti nello scontro tra due treni

Si aggrava il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto in Egitto, nei pressi della città di Giza. Sono almeno 7 le persone morte e 112 quelle rimaste ferite in seguito a una violenta collisione tra due treni, uno diretto verso Fayoum e l’altro in viaggio dal Cairo verso Assuan, nel sud del Paese. L’impatto ha provocato il ribaltamento di diversi vagoni, rendendo necessario un massiccio intervento delle squadre di soccorso. Le immagini diffuse dai media locali documentano le conseguenze dell’impatto, mostrando alcune carrozze rovesciate su un fianco.

Soccorsi dopo la collisione ferroviaria: inviate gru e squadre di emergenza

Subito dopo l’incidente è stata avviata una vasta operazione di soccorso nell’area interessata dalla collisione. Sul posto sono state inviate gru e squadre di soccorso per intervenire tra i vagoni coinvolti nello schianto. La presenza di diverse carrozze ribaltate ha reso necessario l’impiego di mezzi destinati alle operazioni nell’area ferroviaria danneggiata.

Il presidente egiziano al-Sissi ordina un’indagine sull’incidente ferroviario

La tragedia ha provocato anche l’intervento del presidente egiziano Abdel-Fatah al-Sissi, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle persone decedute nell’incidente. Attraverso un messaggio pubblicato sul social network X, il capo dello Stato ha annunciato di aver ordinato l’apertura di un’indagine per ricostruire le circostanze che hanno determinato la collisione ferroviaria nei pressi di Giza. Al-Sissi ha inoltre precisato che chiunque dovesse risultare responsabile di negligenza sarà chiamato a risponderne. Una posizione che pone al centro degli accertamenti la verifica delle eventuali responsabilità legate all’incidente.

Tragedia ferroviaria in Egitto, accertamenti sulle cause dello schianto

L’indagine disposta dalla presidenza egiziana dovrà fare luce sulla dinamica dello scontro, avvenuto quando il treno diretto verso Fayoum ha urtato posteriormente il convoglio che viaggiava dal Cairo verso Assuan. Gli accertamenti sulle circostanze della collisione assumono particolare rilievo alla luce delle conseguenze dell’incidente, che ha provocato numerose vittime e il ribaltamento di diverse carrozze ferroviarie. La decisione del presidente Abdel-Fatah al-Sissi di richiedere un’indagine punta a individuare le eventuali negligenze che possano aver contribuito alla tragedia e ad accertare le relative responsabilità.