Indonesia, elicottero antincendio precipita in un fiume: un disperso

Un elicottero, impegnato nelle operazioni contro gli incendi boschivi, è precipitato oggi nel fiume Barito, nella provincia indonesiana del Kalimantan Meridionale, mentre prelevava acqua per spegnere le fiamme. Due membri dell’equipaggio, entrambi australiani, sono stati tratti in salvo, mentre un cittadino indonesiano risulta ancora disperso. Il velivolo, un Eurocopter EC225LP Super Puma appartenente a una società incaricata dalle autorità per le operazioni antincendio, avrebbe perso il controllo durante una manovra successiva al prelievo dell’acqua.

Si tratta del secondo incidente in pochi giorni che coinvolge un elicottero impegnato nella lotta agli incendi sull’isola del Borneo. Il 4 novembre, un mezzo militare era precipitato in mare durante una missione nel Parco nazionale di Tanjung Puting, causando la morte di tre persone sulle otto presenti a bordo. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine.

L’emergenza incendi in atto da mesi

L’Indonesia è da mesi impegnata a contrastare incendi che hanno devastato vaste aree delle isole di Sumatra, Borneo e Papua, provocando una densa nube di fumo che ha raggiunto anche Malesia, Timor Est e Singapore. Secondo l’osservatorio Nusantara Atlas, le fiamme hanno distrutto oltre 1,9 milioni di ettari di territorio. Tra i fattori che alimentano gli incendi figura il forte fenomeno climatico El Niño, che nel Paese provoca condizioni di siccità.