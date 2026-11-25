Il ritorno del freddo sull’Italia, con temperature destinate a diminuire sensibilmente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, potrebbe accelerare la diffusione dell’influenza stagionale e delle altre infezioni respiratorie. A lanciare l’avvertimento è il virologo Fabrizio Pregliasco, che richiama l’attenzione sulle misure di prevenzione da adottare nelle prossime settimane, dall’importanza della vaccinazione all’utilizzo della mascherina in presenza di sintomi quando si entra in contatto con persone fragili. Le prospettive meteorologiche per le prossime settimane delineano uno scenario potenzialmente favorevole alla circolazione dei virus respiratori. Il progressivo abbassamento delle temperature, particolarmente significativo nelle regioni settentrionali, potrebbe incidere sulle abitudini quotidiane e, di conseguenza, sulle occasioni di trasmissione delle infezioni.

Con “il calo delle temperature previsto da diversi modelli meteorologici per fine novembre e soprattutto inizio dicembre, con temperature minime sotto lo zero al Nord anche in pianura, nelle prossime settimane potremmo vedere un ulteriore aumento delle infezioni respiratorie”, avverte Pregliasco. Un ruolo determinante è rappresentato dalla maggiore permanenza negli ambienti chiusi durante le giornate più fredde, soprattutto quando il ricambio dell’aria è insufficiente. Il virologo ricorda infatti che “con il freddo passiamo più tempo insieme al chiuso e, se gli ambienti sono poco ventilati, i virus respiratori si trasmettono più facilmente”.

Quando arriverà il picco dell’influenza: le previsioni tra Natale e gennaio

La fase più intensa della stagione influenzale potrebbe coincidere con il periodo delle festività natalizie e con le prime settimane del nuovo anno. L’evoluzione della curva epidemiologica sarà valutata attraverso i prossimi bollettini, che consentiranno di comprendere l’entità dell’incremento delle infezioni e individuare con maggiore precisione il momento di massima circolazione del virus. “Quanto cresceranno i contagi e quando arriverà il picco dell’influenza lo capiremo dai prossimi bollettini, presumibilmente tra Natale e metà gennaio”, si aspetta l’esperto, che rilancia il suo appello a proteggere in particolare le persone fragili.

Vaccino antinfluenzale: perché è importante vaccinarsi adesso

In vista del possibile aumento dei contagi, Pregliasco sottolinea l’importanza di sfruttare questa fase della stagione per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. L’attenzione è rivolta soprattutto alle categorie maggiormente vulnerabili, a partire dagli ultrasessantenni, dalle donne in gravidanza e dalle persone affette da patologie croniche. “È proprio in questa fase – insiste Pregliasco – che conviene vaccinarsi contro l’influenza, soprattutto per chi ha almeno 60 anni, per le donne in gravidanza e per chi convive con patologie croniche”.

Mascherine contro l’influenza e ricambio dell’aria: le raccomandazioni di Pregliasco

Accanto alla vaccinazione, assumono particolare importanza anche i comportamenti individuali finalizzati a limitare la trasmissione dei virus respiratori. Tra le misure indicate dal virologo figurano la ventilazione degli ambienti e l’utilizzo della mascherina da parte di chi presenta sintomi e deve entrare in contatto con soggetti vulnerabili. “Arieggiare i locali e indossare una mascherina se si hanno sintomi e si deve stare a contatto con persone fragili sono due gesti concreti per ridurre il rischio di trasmissione”, conclude il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano, past president Anpas e vice presidente di Samaritan International.