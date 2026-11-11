Previsioni Meteo Inverno 2026-2027, i modelli vedono una forte tendenza al blocking: possibile freddo, ma le mappe non si sbilanciano ancora sul gelo

Il blocking atmosferico si verifica quando la normale circolazione da ovest a est rallenta o viene deviata da aree di alta pressione persistenti, capaci di ostacolare il passaggio delle perturbazioni. In inverno queste configurazioni possono durare diversi giorni o anche alcune settimane, favorendo scambi meridiani più incisivi: aria fredda può scendere verso latitudini temperate, mentre masse d’aria più miti raggiungono le regioni artiche. L’effetto concreto, però, dipende dalla posizione dell’anticiclone e delle depressioni associate. Un blocco in Atlantico, uno sulla Scandinavia o uno sulla Groenlandia possono indirizzare masse d’aria molto diverse verso l’Europa, quindi la sola presenza di un’anomalia positiva di pressione non basta per dedurre quale area finirà sotto il freddo.

Le mappe allegate, elaborate sulla base delle proiezioni stagionali di novembre, mostrano per dicembre e febbraio anomalie di pressione che in diversi modelli si dispongono in modo compatibile con una circolazione più ondulata e con aree di pressione elevata alle alte latitudini. Il segnale è interessante perché ricorre in più sistemi di previsione, ma rappresenta una media mensile: non significa che il blocking resterà attivo senza interruzioni per tutto il mese, né che ogni giornata sarà fredda o perturbata. Un’anomalia mensile può nascere anche dall’alternanza tra fasi molto diverse, con alcuni periodi dominati da correnti fredde e altri più miti.

C’è poi una distinzione essenziale tra blocking e inverno freddo. Il blocco può creare le condizioni per irruzioni fredde, ma non ne garantisce la traiettoria verso l’Italia. Perché si verifichi un episodio rigido sulla Penisola, occorre che la configurazione favorisca la discesa di aria fredda verso il Mediterraneo e che il successivo sviluppo delle depressioni consenta alle precipitazioni di raggiungere le regioni interessate. Un anticiclone posizionato in una zona sfavorevole può invece mantenere condizioni asciutte o convogliare aria mite su parte dell’Europa, anche mentre altrove si verificano freddo e neve.

Anche le indicazioni europee sulle temperature invitano a non leggere le mappe di pressione come una previsione diretta del gelo. L’aggiornamento stagionale di Copernicus del 10 novembre segnala una maggiore probabilità di temperature sopra la media sull’Europa sudoccidentale e considera più probabile l’esito mite anche sul resto del continente, pur con una previsione meno sicura sull’Europa nordorientale; la stessa proiezione indica inoltre una tendenza a condizioni più piovose della media in gran parte d’Europa. In altre parole, un segnale di circolazione bloccata può convivere con una previsione termica stagionale complessivamente mite: le due informazioni descrivono aspetti diversi dell’atmosfera e vanno valutate insieme.

La possibile eccezionalità dell’El Niño in corso aggiunge un ulteriore elemento d’incertezza. Le analisi diffuse dal Climate Prediction Center della NOAA indicano che l’episodio sta diventando molto intenso e che esiste una possibilità concreta di raggiungere valori record rispetto alle osservazioni disponibili dal 1950. Copernicus segnala a sua volta un possibile picco verso la fine dell’anno, a livelli superiori a quelli osservati nella serie storica. El Niño modifica la circolazione atmosferica su scala globale e può influenzare la probabilità di determinati regimi, ma i suoi effetti sull’Europa non sono una risposta automatica: interagiscono con altri fattori e possono cambiare da un inverno all’altro.

La concordanza fra molti modelli è quindi un segnale da seguire, ma non equivale a una somma di prove indipendenti. I sistemi stagionali possono condividere condizioni iniziali, forzanti climatiche e relazioni fisiche simili; quando più modelli indicano una stessa tendenza, la convergenza è significativa, ma non elimina gli errori comuni né l’incertezza sulla risposta dell’atmosfera. Copernicus ricorda che le previsioni stagionali sono probabilistiche, che la loro affidabilità cambia secondo variabile, area geografica e distanza temporale e che, a queste scadenze, ci si può attendere soprattutto indicazioni sulle strutture più ampie, non sul tempo di una singola località.

Per questo, il segnale del blocking nell’inverno 2026-2027 va considerato una possibile traccia della circolazione generale, non l’annuncio di un inverno gelido già scritto. Se la tendenza sarà confermata nei prossimi aggiornamenti, potrà indicare una stagione con maggiore probabilità di fasi atmosferiche persistenti e scambi di masse d’aria più marcati; resta però da capire dove si disporranno i blocchi, quanto dureranno e se le irruzioni fredde riusciranno a raggiungere l’Europa meridionale. Le mappe di novembre aprono uno scenario meteorologico notevole, ma la verifica arriverà con gli aggiornamenti successivi e, soprattutto, con le previsioni a breve e medio termine man mano che i singoli episodi prenderanno forma.