È scontro tra SpaceX e il Washington Post sulle presunte implicazioni del sistema di comunicazione satellitare Starlink nelle operazioni militari dell’Iran contro le forze statunitensi. La società di Elon Musk ha categoricamente smentito le rivelazioni del quotidiano americano, secondo le quali Teheran avrebbe utilizzato la tecnologia satellitare per sferrare attacchi contro le forze degli Stati Uniti all’inizio della guerra con Israele e Stati Uniti, lo scorso marzo. “Questa storia è palesemente falsa”. Con queste parole SpaceX ha respinto le accuse attraverso un post pubblicato su X, contestando duramente la ricostruzione giornalistica e chiamando in causa le responsabilità della direzione e della redazione del Washington Post.

Starlink e la guerra in Iran: la dura replica di SpaceX

Al centro della contestazione della società aerospaziale americana figura anche la tempistica della pubblicazione dell’articolo, coincisa, secondo SpaceX, con nuove minacce iraniane nei confronti di Starlink. L’azienda ha ricordato come Teheran avesse già individuato tanto la società quanto il suo sistema satellitare come obiettivi militari. “La stessa settimana in cui l’Iran minaccia Starlink, dopo aver precedentemente dichiarato Space X e Starlink essere obiettivi militari, il Washington Post pubblica questo articolo grossolanamente inaccurato”, si legge nel post.

SpaceX nega l’utilizzo di Starlink da parte delle forze iraniane

La società di Elon Musk ha quindi affrontato direttamente la questione del presunto impiego della propria rete satellitare nelle operazioni militari di Teheran, sostenendo che non esistano riscontri a sostegno della ricostruzione pubblicata dal quotidiano, né all’interno dell’azienda né presso il Pentagono. “Per essere chiari non ci sono prove ne interne nè del Pentagono che Starlink sia stato usato dalle forze iraniane, Perché non è mai successo”, ha affermato SpaceX.

SpaceX contro il Washington Post: chieste la ritrattazione e le scuse

La polemica si estende anche alla gestione giornalistica della vicenda. Secondo quanto sostenuto dalla società aerospaziale, il Washington Post sarebbe stato informato già diverse settimane prima della pubblicazione della posizione dell’azienda sulla vicenda, scegliendo comunque di procedere con la diffusione dell’articolo. “Avevamo detto settimane fa al Post che la loro storia era falsa. Loro hanno ugualmente in modo irresponsabile pubblicato questo pezzo da killeraggio, i giornalisti, i direttori e editori dovrebbero vergognarsi. Devono ritrattare la storia e chiedere scusa a Space X e agli americani per averli ingannati”, ha concluso la società, chiedendo formalmente al quotidiano statunitense la ritrattazione dell’articolo e pubbliche scuse.