Nella serata di domani, martedì 24 novembre, lo sguardo di tutti gli appassionati di astronomia sarà rivolto verso l’orizzonte orientale per ammirare l’ultima Luna Piena dell’autunno nell’emisfero boreale. Proprio mentre il Sole tramonterà a Ovest, la celebre Luna del Castoro farà la sua comparsa a Est a una distanza di 360.768 km dalla Terra, ben al di sotto della media orbitale di 384.472 km. Il disco lunare raggiungerà la fase di pienezza esattamente alle 15:53 ora italiana, ma il momento migliore per osservarlo sarà durante il crepuscolo, quando il contrasto con la luce residua del cielo permetterà di coglierne le calde sfumature cromatiche. Poiché il plenilunio avverrà appena 30 ore prima del passaggio al perigeo, il punto dell’orbita ellittica più prossimo al nostro pianeta, il satellite apparirà il 6,5% più grande e il 13,5% più luminoso rispetto a una Luna Piena media. Sebbene l’astro risulterà già pieno nella notte di oggi e continuerà a mostrarsi tale anche mercoledì 25, l’allineamento gravitazionale tra Sole, Terra e Luna previsto per domani produrrà effetti ben più tangibili di un semplice spettacolo celeste.

Dal nome della tradizione nativa all’allarme maree negli Stati Uniti

Mentre in Europa ci si prepara a godere dello show astronomico, lungo la costa occidentale degli Stati Uniti questo evento è stato ribattezzato “Flood Moon“, ovvero Luna delle inondazioni. La vicinanza al perigeo conferisce infatti al nostro satellite una spinta gravitazionale extra che, sommandosi all’azione del Sole, genererà king tides tra le più imponenti degli ultimi decenni. Il quotidiano San Francisco Chronicle le ha definite vere e maree mostruose, invitando i residenti di diverse contee costiere a evitare gli spostamenti durante la settimana del Ringraziamento a causa delle strade che finiranno sommerse sotto decine di cm d’acqua. Persino l’aeroporto internazionale di San Francisco rischia di essere invaso dall’acqua marina capace di scavalcare barriere protettive alte oltre 2,4 metri. La situazione in California appare particolarmente critica perché il fenomeno di El Niño nel Pacifico ha già innalzato il livello del mare di oltre 30 cm, andando a sommarsi ai circa 20 cm supplementari legati ai cambiamenti climatici e aumentando il rischio di una severa erosione costiera.

Sul fronte delle tradizioni popolari, invece, l’appellativo di Luna del Castoro affonda le sue radici nella cultura del Nord America, dove novembre coincide con il periodo in cui questi animali notturni lavorano alacremente alla luce del plenilunio per ultimare le dighe e accumulare scorte prima del gelo. Nella stessa area geografica questa fase lunare viene chiamata anche Luna del Gelo o Luna della Neve, mentre il popolo indigeno degli Anishinaabeg la identifica con il nome di Baashkaakodin Giizis, cioè la Luna che Gela.

Verso il record della Vigilia di Natale e il trittico del 2027

L’appuntamento di domani assume un significato speciale perché inaugura ufficialmente una sequenza di 3 Superlune consecutive che ci accompagnerà fino all’inizio del nuovo anno. Paradossalmente, la Superluna del Castoro del 24 novembre sarà la più piccola dell’intero trittico, fungendo da semplice apripista per un evento astronomico destinato a entrare nei libri dei primati. Il vero culmine dello spettacolo celeste arriverà infatti il 24 dicembre 2026 con la Superluna Fredda della Vigilia di Natale, quando il satellite scenderà a soli 356.740 km dalla Terra. Secondo i calcoli del compianto astrofisico Fred Espenak, quella natalizia sarà la Luna Piena più vicina, grande e brillante di tutto il 2026, portando il nostro compagno celeste a una distanza minima che non si registrava dal 2 gennaio 2018. La tripletta di pleniluni al perigeo si concluderà infine il 22 gennaio 2027 con la Superluna del Lupo, che tornerà a illuminare le notti invernali brillando da una distanza di 357.644 km.