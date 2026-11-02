L’abitudine quotidiana che rigenera la mente: la nuova indagine su un amatissimo spuntino

Un nuovo studio scientifico suggerisce che consumare arachidi ogni singolo giorno potrebbe rappresentare una strategia vincente per sostenere la salute del cervello e la memoria nelle persone anziane. I ricercatori del Maastricht University Medical Center, situato nei Paesi Bassi, hanno infatti scoperto che mangiare regolarmente circa 2 porzioni di arachidi tostate non salate per un periodo di 16 settimane migliora in modo significativo la reattività all’insulina in specifiche regioni cerebrali fondamentali per i processi mnemonici. Questa funzione tende fisiologicamente a indebolirsi con l’avanzare dell’età ed è stata più volte collegata allo sviluppo della patologia di Alzheimer. I risultati di questa importante ricerca, condotta dall’Institute of Nutrition and Translational Research in Metabolism, sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Food & Function e aprono nuove e affascinanti prospettive per la prevenzione del declino cognitivo legato all’invecchiamento.

Il ruolo dell’insulina nel nostro cervello

Sebbene l’insulina sia universalmente nota per la sua capacità di regolare i livelli di zucchero nel sangue, questo ormone svolge un ruolo assolutamente essenziale anche all’interno del sistema nervoso centrale: aiuta le cellule nervose a crescere, sopravvivere e comunicare tra loro in modo efficiente, supportando la memoria e numerose altre abilità cognitive. Una segnalazione insulinica sana risulta fondamentale per proteggere i neuroni dai processi degenerativi. Dopo che i 31 partecipanti all’esperimento hanno consumato arachidi quotidianamente per 16 settimane, gli scienziati hanno osservato una migliore reattività all’insulina in un gruppo di regioni cerebrali situate nell’emisfero destro. Queste aree includono porzioni del giro linguale, dell’ippocampo, del giro paraippocampale e del giro cingolato posteriore, tutte zone che contribuiscono attivamente all’elaborazione e alla conservazione dei ricordi.

Flusso sanguigno cerebrale e prestazioni cognitive

La ricerca ha coinvolto adulti sani di età compresa tra i 60 e i 75 anni, a cui è stato chiesto di assumere 60 grammi di arachidi al giorno per 16 settimane. Questo lavoro si basa su un’indagine condotta dal team del dottor Peter Joris e pubblicata nel 2025 sulla rivista Clinical Nutrition. Il 1° studio aveva già dimostrato che il consumo di questo alimento per 16 settimane aumentava il flusso sanguigno cerebrale complessivo del 3,6% e migliorava le prestazioni della memoria verbale del 5,8%. Il flusso sanguigno cerebrale misura la quantità di sangue che circola attraverso la materia grigia, trasportando l’ossigeno e i nutrienti di cui le cellule hanno bisogno per funzionare in modo corretto. Per esaminare i cambiamenti nella funzione cerebrale, i ricercatori hanno impiegato la risonanza magnetica con etichettatura degli spin arteriosi, monitorando il flusso sanguigno dopo la somministrazione di insulina per via nasale.

Il mix di nutrienti che potenzia la mente

Gli studiosi ritengono che i benefici osservati derivino dall’azione sinergica di diversi componenti nutrizionali, uniti per ottimizzare la salute neurale. Le arachidi offrono un concentrato di grassi insaturi, fibre alimentari, vitamine, minerali e sostanze fitochimiche bioattive. Questo alimento rappresenta inoltre una valida fonte di proteine vegetali ed è particolarmente ricco di L-arginina. Quest’ultima è un precursore chiave dell’ossido nitrico, una molecola che numerosi studi hanno dimostrato essere in grado di facilitare l’apprendimento e le prestazioni della memoria. Durante la fase di intervento, i volontari ricevevano pacchetti da consumare a piacimento al mattino o al pomeriggio, divisi in 2 o 3 piccole dosi o integrati nei pasti principali. I risultati ottenuti confrontando questa fase con un periodo di controllo in cui le arachidi venivano del tutto evitate confermano le enormi potenzialità di questo semplice spuntino.