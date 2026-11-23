Il primo lancio di satelliti di Amazon, previsto dopo che il fallimento di un razzo ha causato la perdita di 40 dei suoi velivoli spaziali, è stato posticipato a causa di un problema tecnico. Un razzo Ariane 6, che trasportava 36 satelliti per la costellazione Amazon Leo, doveva decollare oggi, lunedì 23 novembre, dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Tuttavia, secondo quanto riferito da Arianespace, il conto alla rovescia è stato interrotto a causa di un problema tecnico che ha interessato i sistemi di supporto a terra del razzo. Il conto alla rovescia è stato bloccato prima della rimozione della struttura mobile di servizio; Arianespace ha confermato che il razzo e il suo carico di satelliti rimangono in condizioni sicure e stabili. I team tecnici stanno attualmente valutando il problema. La prossima opportunità di lancio non si presenterà prima di martedì 24 novembre, ma non ci sono ancora conferme su data e orario del nuovo tentativo.

La costellazione Amazon Leo

La costellazione Amazon Leo – chiamata così perché opererà in orbita terrestre bassa – competerà con la rete internet Starlink di SpaceX, che attualmente conta oltre 11.000 satelliti operativi. La rete di Amazon arriverà a comprendere più di 3.200 satelliti, ma finora ne sono stati messi in orbita solo circa 400. Altri 40 avrebbero dovuto essere lanciati il ​​15 novembre, ma sono andati perduti dopo che il razzo che li trasportava, un Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA), ha riscontrato un problema poco dopo il decollo.

Diversi vettori interessati

Ariane 6 e Vulcan Centaur non sono gli unici vettori su cui Amazon conta per costruire la propria costellazione a banda larga. L’azienda di Jeff Bezos ha infatti prenotato lanci anche tramite il razzo Atlas V di ULA, il New Glenn di Blue Origin e il Falcon 9 di SpaceX. Il razzo Vulcan rimarrà a terra per un periodo, mentre ULA indaga sul guasto del 15 novembre e lavora per risolvere la causa del problema. Il New Glenn non vola dall’aprile scorso, quando il razzo non è riuscito a immettere nell’orbita corretta il satellite BlueBird 7 di AST SpaceMobile. Il ritorno al volo del New Glenn è stato ulteriormente complicato il 28 maggio, in seguito all’esplosione del razzo durante un test di routine pre-lancio.

Ariane 6

L’Ariane 6, successore del lanciatore pesante Ariane 5 di Arianespace, ha debuttato nel luglio 2024 e, a oggi, ha all’attivo nove lanci. Tutti sono andati a buon fine, fatta eccezione per la missione inaugurale, che ha rappresentato un parziale insuccesso: fra la seconda e la terza riaccensione del motore dello stadio superiore del razzo, che avviene dopo il rilascio del carico, si è verificata una deviazione dello stadio superiore rispetto alla traiettoria prevista. La prossima missione sarà il quarto volo dell’Ariane 6 dedicato al progetto Amazon Leo, dopo quelli effettuati a febbraio, aprile e giugno di quest’anno.