Spazio, il razzo Vulcan Centaur fallisce durante il lancio di rientro in servizio: persi 40 satelliti Amazon | VIDEO

Il razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance (ULA) ha riscontrato un’anomalia durante il lancio di domenica 15 novembre, che ha portato alla perdita di 40 satelliti per internet di Amazon. Il Vulcan Centaur era decollato alle 18:40 (ora italiana) dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, trasportando 40 satelliti destinati alla costellazione a banda larga LEO (orbita terrestre bassa) di Amazon. Tuttavia, i satelliti non hanno mai raggiunto la destinazione. “Sulla base dei dati ricevuti dal nostro direttore di lancio, confermiamo che il veicolo Vulcan, partito dallo Space Launch Complex 41, ha subito un’anomalia 10 minuti dopo il decollo, non riuscendo a immettere in orbita il carico utile di Amazon”, ha dichiarato ULA in un aggiornamento pubblicato su X, 50 minuti dopo il lancio. “Dato che l’anomalia si è verificata di recente, non disponiamo ancora di dati specifici per comprendere cosa sia accaduto”.

I problemi del razzo Vulcan Centaur

Il lancio doveva rappresentare una missione di riscatto per il Vulcan Centaur, successore dello storico razzo Atlas V di ULA. Il Vulcan ha debuttato nel gennaio 2024 e, prima di oggi, aveva all’attivo quattro voli. In due di queste missioni – la seconda, nell’ottobre 2024, e la quarta, nel febbraio di quest’anno – il razzo ha riscontrato un problema a uno dei suoi booster a propellente solido (SRB). In entrambi i casi, l’ugello di un SRB ha ceduto per surriscaldamento, staccandosi circa 30 secondi dopo il decollo. Il Vulcan Centaur è riuscito comunque a superare l’imprevisto in entrambe le occasioni, portando a termine con successo il rilascio dei carichi utili nelle orbite previste. Tuttavia, la U.S. Space Force ha ritenuto la situazione sufficientemente critica da decidere di sospendere i lanci legati alla sicurezza nazionale affidati al Vulcan, in attesa che ULA risolvesse il problema. Il terzo e il quarto lancio del Vulcan sono stati infatti missioni per la Space Force.

La ULA ha lavorato intensamente su questo fronte, preparando il Vulcan al ritorno al volo, avvenuto finalmente ieri dopo nove mesi. “Il team integrato ha compiuto notevoli progressi nella comprensione dell’anomalia ai propulsori a propellente solido (SRB) verificatasi durante il precedente volo del Vulcan; sono stati individuati diversi possibili fattori scatenanti, che sono stati risolti attraverso miglioramenti nella progettazione e nei processi relativi all’ugello“, ha dichiarato l’azienda in un aggiornamento del 28 ottobre. Il lavoro sull’ugello ha dato i suoi frutti: durante il lancio di ieri, gli SRB hanno funzionato come previsto. Tuttavia, è emerso un problema diverso e più grave, che il Vulcan Centaur non è riuscito a superare.

La costellazione Amazon

Il lancio odierno era finalizzato allo sviluppo della costellazione a banda larga di Amazon in orbita terrestre bassa (LEO) – inizialmente nota come Project Kuiper e ora chiamata Amazon Leo – destinata a competere con la rete Starlink di SpaceX, operativa già da diversi anni. Amazon Leo sarà composta da oltre 3.200 satelliti. Prima di oggi, circa 400 di essi avevano raggiunto lo spazio nel corso di 15 lanci, effettuati tramite tre diversi vettori: l’Atlas V, il Falcon 9 di SpaceX e l’Ariane 6 di Arianespace. Quello di ieri ha rappresentato la prima missione di questo tipo per il Vulcan Centaur, motivo per cui la ULA ha denominato il lancio “Vulcan Leo 1”.

Un periodo di intensa attività

Il lancio per Amazon Leo si inserisce in un periodo particolarmente intenso per le attività spaziali. Venerdì 13 novembre, SpaceX ha lanciato il suo mega-razzo Starship in una missione di test che ha visto, per la prima volta in assoluto, il recupero dello stadio superiore del veicolo. Inoltre, sabato 14 novembre, Rocket Lab ha portato a termine la sua centesima missione, mettendo in orbita un satellite privato giapponese destinato all’osservazione della Terra.