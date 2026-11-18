Quando oggi, mercoledì 18 novembre 2026, la sonda Voyager 1 della NASA taglierà lo storico traguardo di 1 giorno-luce di distanza dalla Terra, pari a circa 26 miliardi di km, il merito andrà attribuito a una straordinaria intuizione della meccanica celeste sfruttata quasi mezzo secolo fa. Nessun razzo costruito negli anni ’70 avrebbe infatti posseduto da solo il carburante necessario per spingere un veicolo spaziale fuori dall’attrazione gravitazionale del Sistema Solare a una velocità così elevata. Gli ingegneri della NASA trasformarono così i pianeti giganti in veri e propri trampolini di lancio cosmici, approfittando di una configurazione orbitale eccezionale che si ripete una sola volta ogni 175 anni. Grazie a questa geometria favorevole, Giove, Saturno, Urano e Nettuno si trovavano allineati lungo un arco ideale, consentendo alle sonde Voyager di saltare da un mondo all’altro rubando loro una minuscola frazione di energia cinetica per sfrecciare verso lo Spazio interstellare.

Come funziona la fisica della fionda gravitazionale

L’assist gravitazionale, noto anche come effetto fionda, si basa sul principio di conservazione della quantità di moto e permette a una sonda di aumentare drasticamente la propria velocità senza consumare nemmeno una goccia di propellente. Quando Voyager 1 si è avvicinata a Giove nel marzo del 1979 e successivamente a Saturno nel novembre del 1980, è stata catturata dalla potente attrazione gravitazionale di questi giganti gassosi, che l’hanno accelerata mentre cadeva verso di loro. Passando dietro al pianeta rispetto alla sua direzione di moto attorno al Sole, la sonda ha ricevuto una spinta decisiva che ne ha deviato la traiettoria e ne ha incrementato l’energia cinetica, proprio come accade a una pallina da tennis che rimbalza contro un treno in corsa acquistando velocità. In realtà è il pianeta stesso a cedere una parte infinitesimale della propria energia orbitale alla sonda, un rallentamento talmente microscopico da risultare del tutto impercettibile per corpi celesti di massa colossale.

I sorvoli decisivi di Giove e Saturno

Il primo grande balzo avvenne il 5 marzo 1979, quando Voyager 1 sfrecciò vicino Giove, guadagnando una spinta energetica fondamentale che le permise di proiettarsi verso Saturno in tempi record. Il secondo passaggio cruciale si verificò il 12 novembre 1980, quando la sonda passò vicino al pianeta con gli anelli, sfruttando la sua gravità per orientare definitivamente la propria rotta verso il confine superiore del piano dell’eclittica. Durante quel sorvolo ravvicinato gli scienziati scelsero di far passare la sonda molto vicina a Titano, la più grande luna di Saturno, per studiarne la densa atmosfera, una decisione che sacrificò la possibilità di visitare Urano e Nettuno ma che impresse a Voyager 1 l’angolazione perfetta per abbandonare per sempre il Sistema Solare. Senza quelle 2 precise spinte gravitazionali, la velocità massima raggiunta dal razzo vettore Titan IIIE si sarebbe esaurita ben prima di raggiungere le orbite dei pianeti esterni.

Una velocità record che dura da quasi 50 anni

Grazie all’energia accumulata durante quei 2 incontri planetari, Voyager 1 viaggia ancora oggi a una velocità di circa 61mila km/h rispetto al Sole, equivalente a oltre 17 km al secondo. Questa spinta iniziale le ha consentito di superare la cosiddetta velocità di fuga solare, garantendole di proseguire indisturbata nel buio dello Spazio interstellare anche dopo che i suoi propulsori principali sono stati disattivati decenni fa. A quasi 50 anni dal lancio avvenuto il 5 settembre 1977, l’eredità di quella brillante applicazione delle leggi di Newton continua a portare la firma dell’ingegno umano sempre più lontano, dimostrando come la comprensione della gravità abbia permesso di trasformare i pianeti stessi nei motori più potenti della storia dell’astronautica.