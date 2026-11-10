Mai nessuno ci aveva provato: il 13 novembre SpaceX sfida l’impossibile

L’azienda aerospaziale di Elon Musk si prepara a scrivere un nuovo incredibile capitolo nella storia dell’esplorazione dello Spazio, fissando un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava pura fantascienza. Se tutto andrà secondo i piani prestabiliti, la fine di questa settimana segnerà un punto di svolta definitivo per i viaggi oltre l’atmosfera terrestre. SpaceX ha infatti annunciato durante lo scorso fine settimana di aver messo nel mirino la giornata di venerdì 13 novembre per il 15° volo di prova del suo colossale megarazzo Starship. Questa missione si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, poiché tenterà di realizzare una manovra che non è mai stata portata a termine nella storia dell’ingegneria aerospaziale. Il mondo intero tratterrà il fiato per assistere a un evento spettacolare che potrebbe rivoluzionare radicalmente le tempistiche e i costi per raggiungere l’orbita terrestre e, in futuro, pianeti lontani.

Una cattura doppia che vale la storia

L’azienda ha chiarito le sue ambizioni in una nota ufficiale descrivendo il piano di volo. “Il prossimo volo è pianificato per essere il primo a riportare sia Starship che Super Heavy al sito di lancio per la cattura“, ha scritto SpaceX nella descrizione della missione. “Se avrà successo, questo segnerà il primo recupero completo di un sistema di lancio orbitale e un momento di svolta nel rendere Starship un razzo affidabile e rapidamente riutilizzabile“. Il booster Super Heavy e la navicella Starship (chiamata semplicemente Ship) sono infatti progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili.

Il meccanismo di recupero prevede che entrambi gli stadi facciano ritorno alla piattaforma di lancio presso il sito Starbase nel Sud del Texas, per poi essere letteralmente afferrati al volo dalle enormi braccia a bacchetta della torre di lancio. Sebbene l’azienda abbia già catturato con successo il Super Heavy in 3 precedenti occasioni, non ha mai tentato questa complessa manovra con la navicella Ship. Si tratta di una sfida decisamente più ardua, considerando che Ship vola più in alto e più lontano rispetto al booster, rendendo il suo rientro sulla Terra un processo molto più complesso ed energetico.

I dettagli del 15° volo e il rilascio dei satelliti

Il fondatore e amministratore delegato Elon Musk aveva già anticipato che questa missione avrebbe probabilmente incluso un tentativo di doppia cattura, ma i nuovi dettagli confermano la data e gli orari. Il lancio è programmato da Starbase per venerdì, all’interno di una finestra di 75 minuti che si aprirà alle 23:45 ora italiana. Il Super Heavy farà ritorno al sito per essere catturato dalla torre circa 6,5 minuti dopo il decollo, ma la navicella Ship rimarrà in orbita molto più a lungo.

Proprio come avvenuto durante il 14° volo dello scorso 28 settembre, lo stadio superiore rilascerà 26 satelliti Starlink V3 di nuova generazione, l’avanguardia di una nuova megacostellazione che alla fine comprenderà circa 100mila veicoli spaziali. Tuttavia, la permanenza nello Spazio sarà nettamente superiore rispetto alla missione precedente.

Un viaggio lungo 22 ore prima del rientro

Le tempistiche e le altitudini raggiunte metteranno a dura prova l’intera struttura del veicolo spaziale. “La missione iniziale di ritorno al sito di lancio di Starship prevede l’orbita della Terra a un’altitudine di circa 275 km e il completamento di circa 14 orbite intorno al pianeta nel corso di un volo di oltre 22 ore“, ha precisato l’azienda. Ovviamente, la sicurezza rimane la priorità assoluta per gli ingegneri. A tal proposito, SpaceX ha aggiunto: “Similmente alla prima missione orbitale di Starship, il profilo di volo è stato progettato con l’opportunità di inserirsi in una traiettoria suborbitale passivamente sicura o di deorbitare in sicurezza in più aree predeterminate sopra l’oceano dopo essersi innalzato a un’altitudine orbitale“. Non vi è quindi la certezza assoluta che Ship torni effettivamente a Starbase per la cattura: il tentativo verrà annullato in caso di anomalie. In ogni caso, lo spettacolo è garantito, poiché assistere al decollo e alle manovre di un razzo grande quanto un grattacielo di 40 piani è in ogni caso un evento assolutamente imperdibile.