Maltempo a Capri, spettacolare doppia tromba d’aria davanti ai Faraglioni: due enormi colonne sul mare formano un arco

Uno spettacolare fenomeno meteorologico si è verificato nelle acque di Capri, dove una doppia tromba d’aria si è formata in prossimità dei celebri Faraglioni, uno dei luoghi più iconici dell’isola campana. Le immagini mostrano due impressionanti colonne che si innalzano dalla superficie del mare, sviluppandosi una accanto all’altra a poca distanza dalla costa e dando vita a una configurazione particolarmente suggestiva. La peculiarità del fenomeno è rappresentata proprio dalla disposizione delle due trombe marine, che sembrano avvicinarsi fino a creare una sorta di grande arco sospeso sulle acque. Una scena di forte impatto visivo, resa ancora più spettacolare dalla vicinanza ai Faraglioni, che fanno da sfondo alle due alte colonne.

Due imponenti colonne sul mare: le immagini del fenomeno a Capri

Le immagini della doppia tromba d’aria a Capri documentano un episodio meteorologico particolarmente appariscente. Le due colonne si sviluppano contemporaneamente sul mare e, per effetto della loro conformazione, sembrano quasi congiungersi nella parte superiore, delineando una struttura ad arco a poca distanza dalle coste dell’isola. Il fenomeno si inserisce in un contesto atmosferico caratterizzato da una marcata instabilità, con condizioni di maltempo.

Allerta meteo gialla in Campania per piogge intense e rischio idrogeologico

L’avviso della Protezione Civile riguardava in particolare il possibile verificarsi di precipitazioni localmente intense, con il conseguente rischio idrogeologico associato alle condizioni di maltempo. L’allerta gialla segnalava dunque una situazione di potenziale criticità sul territorio regionale, in relazione agli effetti che le piogge avrebbero potuto determinare a livello locale. In questo scenario si inserisce anche la spettacolare doppia tromba marina avvistata davanti ai Faraglioni di Capri, un episodio di grande impatto visivo della fase di instabilità atmosferica che ha interessato la Campania.

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