Il maltempo che ha colpito il Centro-Sud del Brasile negli ultimi giorni, con forti piogge e temporali, ha causato almeno sei morti e centinaia di feriti in quattro Stati. Il bilancio più pesante, riferisce il quotidiano “O Globo”, si registra nel Rio Grande do Sul. A Tupancireta, una tempesta con grandine e raffiche di vento fino a 114km/h ha causato 5 morti e 265 feriti e ha scoperchiato quasi 7.800 case. Il governo federale ha riconosciuto lo stato di calamità pubblica nella città, che conta circa 20mila abitanti. Nell’intero Stato, i comuni colpiti sono 46 e le persone coinvolte oltre 25mila, di cui quasi 20mila hanno dovuto lasciare la propria casa. Il governo statale ha stanziato 7 milioni di real, circa 1,1 milioni di euro, per l’emergenza a Tupancireta.

Negli altri Stati, a Carmo do Paranaiba, nel Minas Gerais, una donna è morta durante un temporale, e ad Aimores una persona risulta dispersa dopo il cedimento di una diga rurale. Nel Mato Grosso do Sul, il comune di Porto Murtinho ha dichiarato lo stato di calamità dopo 171 millimetri di pioggia caduti in due giorni, più della media storica dell’intero mese di novembre. A San Paolo, tre persone, tra cui un bambino, sono state trascinate dalla piena in un fiume e salvate dai Vigili del Fuoco, mentre prosegue la ricerca di un uomo caduto nel fiume Tamanduatei. Le autorità prevedono nuovi temporali, con grandine e forti venti, tra Paranà, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e San Paolo, con l’arrivo di un nuovo fronte freddo a metà settimana.