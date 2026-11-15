Maltempo Calabria, acquazzone nella Piana di Gioia Tauro: poi spunta un doppio arcobaleno | FOTO e VIDEO

Intorno alle 13 di oggi, un acquazzone si è abbattuto sulla Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’evento, durato una decina di minuti, ha scaricato fino a 8mm di pioggia a Taurianova, 6mm a Mammola – Limina, 5mm a Palmi, Antonimina – Canolo Nuovo, 4mm a Cittanova. Dopo l’acquazzone, nel cielo è comparso un bellissimo arcobaleno che, nelle foto che ci invia Mariano Nisticò da Gioia Tauro, sembra essere stato anche doppio. Quando le nuvole pesanti si aprono, lasciano spazio a uno spettacolo di pura meraviglia. Questo magnifico arcobaleno che si staglia sopra i tetti e le palme della Calabria sembra quasi un ponte magico teso tra la terra e il cielo, capace di cancellare la malinconia della pioggia con un’esplosione di colori vivi. È un momento in cui la luce del sole filtra tra le gocce residue per dipingere l’aria di sfumature che vanno dal rosso intenso al blu profondo, regalandoci una sensazione di pace e maraviglia.

Video di Mariano Nisticò

Maltempo Calabria, a Gioia Tauro spunta l'arcobaleno dopo un'acquazzone

Come si forma l’arcobaleno

La creazione di questo spettacolo ottico affascinante è il risultato di un elegante gioco di fisica e geometria che si consuma tra i raggi del sole e le gocce d’acqua sospese nell’atmosfera. Quando la luce solare, che ai nostri occhi appare bianca ma che in realtà racchiude tutto lo spettro dei colori dell’iride, incontra una singola goccia di pioggia trasparente, essa subisce un primo processo di rifrazione penetrando all’interno della goccia stessa. Nel momento esatto in cui la luce passa dall’aria densa all’acqua, le sue diverse componenti cromatiche si piegano con angolazioni leggermente differenti a seconda della propria lunghezza d’onda, iniziando così a separarsi. Una volta dentro la goccia, i raggi luminosi colpiscono la superficie posteriore e si riflettono parzialmente verso l’esterno, viaggiando nuovamente attraverso l’acqua fino a raggiungere la parete anteriore, dove fuoriescono subendo una seconda rifrazione che amplifica ulteriormente la separazione dei colori, indirizzandoli verso gli occhi dell’osservatore che si trova esattamente nella posizione ideale tra la sorgente luminosa e la pioggia.

Il doppio arcobaleno

Ancora più straordinario è quando la natura decide di raddoppiare la magia dando vita a un doppio arcobaleno, un fenomeno in cui un secondo arco, più tenue e sfumato, si erge maestoso al di sopra di quello principale. Questo duplice incanto nasce da una doppia riflessione interna: mentre l’arco primario è generato da un unico rimbalzo della luce all’interno delle gocce, il secondo arcobaleno si forma quando i raggi luminosi compiono ben due rimbalzi sulla superficie interna prima di uscire verso l’esterno. Questo percorso più complesso comporta una dispersione maggiore della luce e una perdita di energia che rende il secondo arco visibilmente più pallido, con un’altra particolarità affascinante che capovolge l’ordine dei colori rispetto all’arco sottostante, mostrando il viola all’esterno e il rosso all’interno, regalandoci così una simmetria cromatica perfetta che sembra uscita da un sogno.