Raro spettacolo nei cieli della Calabria: un meraviglioso arcobaleno persiste da più di un’ora

Un evento meteorologico-ottico di straordinaria suggestione sta avvenendo in Calabria, dove, dopo un acquazzone delle ore 13, è spuntato un doppio arcobaleno che persiste da più di un’ora. Proprio la straordinaria persistenza di questo fenomeno merita di essere sottolineata: gli arcobaleni sono celebri per la loro natura effimera, svanendo solitamente nel giro di pochi minuti man mano che le gocce di pioggia evaporano o la luce del sole cambia angolo. Vederne uno che non solo resiste, ma persiste per oltre un’ora, dipingendo i cieli della Piana di Gioia Tauro con i suoi archi (magicamente sdoppiati), trasforma un normale pomeriggio di pioggia in un vero e proprio prodigio della natura. È il risultato di una combinazione perfetta e rara di condizioni atmosferiche: gocce di dimensioni ideali, una persistente filtrazione della luce solare e correnti d’aria stabili che hanno permesso a questo “ponte di luce” di rimanere sospeso tra le palme e i tetti calabresi quasi a fermare il tempo.

La durata eccezionale (oltre i classici 5-10 minuti) trasforma il semplice arcobaleno in un evento da ricordare e fotografare, capace di regalare pace e meraviglia a chi ha avuto la fortuna di osservarlo dal vivo. La fisica che si cela dietro a un arcobaleno – e in particolare a un doppio arcobaleno così longevo – è un affascinante capolavoro di ottica geometrica, dove ogni singola goccia di pioggia agisce contemporaneamente come un prisma e uno specchio sferico.

Cosa si cella dietro un arcobaleno così duraturo

L’arcobaleno che ha incantato la Piana di Gioia Tauro non è stato soltanto un bellissimo regalo della natura, ma un vero e proprio capolavoro di ottica geometrica, dove milioni di gocce di pioggia hanno agito all’unisono come minuscoli prismi e specchi sferici. Per capire come sia nato quello spettacolo, dobbiamo immaginare il viaggio di un singolo raggio di sole. Quando la luce bianca entra in una goccia d’acqua perfettamente sferica, subisce una prima deviazione, chiamata rifrazione, che la rallenta e la scompone nei suoi colori fondamentali, perché ogni sfumatura si piega con un’angolazione leggermente diversa. Subito dopo, il raggio colpisce la parete posteriore della goccia e rimbalza all’indietro, riflettendosi verso l’esterno e uscendo infine in direzione dei nostri occhi con un angolo preciso di circa quarantadue gradi. È proprio questa danza di ingresso, rimbalzo e uscita a generare l’arco principale, quello più brillante, in cui il rosso si dispone all’esterno e il violetto all’interno.

Quando però le condizioni di luce sono particolarmente favorevoli, una parte di quei raggi compie un percorso più complesso e affascinante, dando vita al cosiddetto doppio arcobaleno. In questo caso, prima di riuscire a fuggire dalla goccia d’acqua, la luce rimbalza ben due volte sulle sue pareti interne. Questa doppia riflessione ha due conseguenze meravigliose: innanzitutto sposta l’angolo di uscita dei raggi a circa cinquanta gradi, facendo apparire un secondo arco più alto nel cielo, e in secondo luogo capovolge letteralmente l’ordine dei colori, portando il rosso verso l’interno e il violetto verso l’esterno. Questo secondo arco ci appare sempre più tenue e delicato perché ad ogni rimbalzo interno una frazione di luce si disperde fuori dalla goccia, perdendo intensità. Se si osserva con attenzione lo spazio di cielo compreso tra i due archi, si può notare anche una fascia insolitamente scura, nota ai fisici come banda di Alessandro, una zona otticamente silenziosa da cui nessuna goccia riesce a deviare luce verso chi guarda, creando un contrasto naturale che fa risaltare ancora di più i colori.

La durata eccezionale

Ciò che rende l’evento calabrese quasi prodigioso, tuttavia, non è solo lo sdoppiamento, ma il fatto che sia rimasto sospeso nel cielo per oltre un’ora. Di norma, un arcobaleno è una creatura effimera destinata a dissolversi in pochi minuti, perché la pioggia cessa, le nuvole si spostano o l’inclinazione del sole cambia troppo in fretta. Affinché resti immobile per sessanta minuti, l’atmosfera deve raggiungere un equilibrio quasi perfetto. Sulla Piana di Gioia Tauro si è creata una sorta di stasi meteorologica: il fronte nuvoloso si è aperto quel tanto che bastava per lasciar passare un fascio di luce solare costante e radente, mentre l’aria umida continuava a produrre una pioggerella fine e uniforme, fatta di gocce di dimensioni ideali, intorno al millimetro di diametro. Man mano che le gocce cadevano o evaporavano, nuove gocce identiche prendevano istantaneamente il loro posto nella stessa identica porzione di cielo, alimentando senza sosta quel meccanismo ottico e congelando nel tempo un ponte di luce che, per sua natura, dovrebbe durare solo un battito di ciglia.