Giornata all’insegna dell’instabilità per la Calabria grazie all’irruzione di aria fredda artico-continentale che non sta determinando solo maltempo in varie zone della regione ma anche un calo delle temperature. Mentre piove abbondantemente nell’area dello Stretto e sul Reggino, con pioggia anche sul Catanzarese, sui rilievi iniziano a cadere i primi fiocchi di neve grazie all’ingresso dell’aria più fredda. Così, fiocchi di neve stanno cadendo sulle cime più alte della Sila, in particolare su Monte Botte Donato, a circa 1.920 metri di quota, dove si registra una temperatura di appena +0,5°C. Prima nevicata della stagione anche in Aspromonte: le immagini della webcam della pista azzurra mostrano la neve in atto a 1.700 metri di altitudine. Si è dunque aperta la porta più fredda continentale, che favorirà un graduale ricambio della massa d’aria che ha interessato la regione fino a ieri.

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