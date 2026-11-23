Una forte ondata di maltempo ha colpito la Calabria tirrenica a partire dalla giornata di ieri, con un forte vento di maestrale che ha provocato intense mareggiate. Nel basso Tirreno, le raffiche di vento hanno superato i 100km/h, causando danni e disagi anche nel Cosentino e nel Catanzarese. Tra gli effetti del forte vento ci sono anche le intense mareggiate, come quella che ha colpito Scilla, nota località balneare del Reggino. Nello specifico, si tratta di una mareggiata di mare vecchio, che segue di 12 ore il vento forte. Il vento, infatti, ha colpito che l’intensità maggiore nel corso della notte e della mattina. Il vento ora si è calmato, soffiando a 20-30km/h. Eppure il mare presenta onde di 5-6 metri. Eloquenti le immagini che ci invia Enrico Pescatore dalla Marina di Scilla, dove la forte mareggiata sta portando l’acqua tra le case.

Video di Enrico Pescatore

Maltempo Calabria, forte mareggiata a Scilla

Cos’è una mareggiata di mare vecchio

Immaginate di trovarvi su una spiaggia o su una scogliera in una giornata limpida, magari con l’aria ferma o appena increspata da una brezza leggera, eppure all’orizzonte vedete arrivare onde ampie, solenni, ordinate e sorprendentemente potenti che si infrangono con un boato sordo sulla riva. Non c’è temporale sopra le vostre teste, non c’è vento forte che spinge l’acqua in quel momento, eppure il mare sta raccontando la storia di una tempesta avvenuta magari a centinaia di chilometri di distanza, ore o addirittura giorni prima. Questo fenomeno affascinante e spesso insidioso è ciò che nella tradizione marinara e nella meteorologia marina viene chiamato mare vecchio, o swell, quando assume una consistenza tale da generare una vera e propria mareggiata di mare vecchio.

Cosa significa davvero mare vecchio e perché nasce lontano

Per capire che cos’è una mareggiata di mare vecchio bisogna immaginare il mare come una superficie elastica che conserva memoria del vento che l’ha agitata. Quando una depressione atmosferica o un ciclone soffia con forza su un tratto di mare aperto, trasferisce energia cinetica all’acqua e fa nascere il cosiddetto mare vivo, un insieme caotico e disordinato di onde corte, ripide, spesso con creste schiumose, direttamente legate al vento locale. Man mano che queste onde escono dall’area spazzata dal vento e viaggiano verso zone più calme, la loro energia si riorganizza: le onde più corte e disordinate tendono a dissiparsi più in fretta, mentre quelle più lunghe e veloci riescono a percorrere grandi distanze perdendo pochissima energia. È così che il mare vivo si trasforma in mare vecchio, un treno d’onde più regolare, arrotondato e coerente che viaggia come un messaggero silenzioso attraverso il bacino.

La fisica delle onde lunghe e il paradosso della calma apparente

Dal punto di vista fisico, ciò che rende una mareggiata di mare vecchio così particolare è la combinazione tra lunghezza d’onda, periodo e profondità dell’energia. Le onde generate da sistemi meteorologici intensi e persistenti hanno spesso un periodo maggiore, cioè trascorre più tempo tra il passaggio di una cresta e quello della successiva in uno stesso punto, e una lunghezza d’onda notevole. In acque profonde le particelle d’acqua compiono orbite circolari e l’onda scorre senza rompersi, ma quando questo treno d’onde raggiunge i bassi fondali costieri l’attrito con il fondale rallenta la base dell’onda mentre la cresta continua ad avanzare, facendola impennare e frangere. Poiché l’energia trasportata da onde lunghe e ben formate è distribuita su masse d’acqua imponenti, l’impatto sulla costa può risultare improvvisamente vigoroso proprio perché chi osserva la riva si aspetterebbe un mare calmo o moderato in assenza di vento locale.

Come riconoscere una mareggiata di mare vecchio sulla costa

Chi frequenta il mare impara presto a distinguere una mareggiata legata al maltempo in atto da una spinta di mare vecchio. Nel primo caso il cielo è spesso coperto, il vento soffia teso verso terra o lungo la costa e l’acqua appare increspata da mille onde secondarie e schiuma diffusa. Nel secondo caso la scena ha qualcosa di quasi surreale: il cielo può essere sereno o variabile, il vento può essere debole o assente, eppure le onde arrivano con un ritmo costante, spesso a serie, sollevandosi con decisione poco prima di abbattersi su moli, scogliere o spiagge. Proprio questa asincronia tra il tempo atmosferico locale e la forza del moto ondoso rende il fenomeno ingannevole per chi passeggia sugli scogli, entra in acqua o ormeggia una piccola imbarcazione sottovalutando la risacca e la potenza dei frangenti.

L’impatto su spiagge, porti e navigazione nel Mediterraneo e negli oceani

Sulle coste sabbiose una mareggiata di mare vecchio ha un effetto morfologico marcato perché le onde lunghe riescono a rimuovere e spostare grandi quantità di sedimenti, modellando il profilo della spiaggia e attivando correnti di ritorno anche quando l’aria sembra quieta. Nei porti e negli approdi, onde di lungo periodo possono innescare fenomeni di oscillazione all’interno dei bacini, mettendo alla prova gli ormeggi più di quanto faccia un’onda corta e nervosa. Negli oceani aperti, il mare vecchio può viaggiare per migliaia di chilometri da una tempesta polare o tropicale fino a coste lontanissime, mentre in un mare chiuso e articolato come il Mediterraneo le distanze sono più contenute ma la conformazione dei bacini e dei fondali può comunque concentrare l’energia su determinati tratti di costa. Capire questo meccanismo significa leggere il mare non solo per ciò che fa qui e ora, ma per l’energia che ha accumulato altrove e che sta finalmente consegnando alla riva.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.