Maltempo Campania, ancora forti piogge nel Salernitano: raggiunti i 100mm per due giorni consecutivi | VIDEO

Anche oggi forti piogge e temporali hanno interessato la Campania. Particolarmente colpita la provincia di Salerno, dopo gli allagamenti e le frane registrate nella giornata di domenica 15 novembre. Per la seconda giornata di fila, la provincia registra accumuli di pioggia fino a 100mm, con ulteriori altre criticità sul territorio. I dati pluviometrici più importanti indicano che sono caduti: 99mm a Oliveto Citra, 66mm a Bosco, 53mm a Castiglione del Genovesi, 36mm a Cava de’ Tirreni, Ispani, 34mm a Sapri, 29mm a Gioi Cilento. Una dimostrazione tangibile delle piogge di oggi nel Salernitano arriva dalla zona di Centola-Palinuro: le immagini a corredo dell’articolo mostrano la piena del fiume Mingardo che raggiunge il mare.

Colpita anche la provincia di Avellino

Piogge e temporali hanno interessato anche il resto della regione. Ingenti accumuli di pioggia si registrano anche in provincia di Avellino, dove sono caduti 75mm a Laceno, 59mm ad Avellino, 50mm a Monteforte Irpino, 48mm ad Atripalda, 47mm a Bagnoli Irpino, 45mm a Summonte, 34mm a Mercogliano. Punte di 35mm si registrano a Pannarano, in provincia di Benevento, e 31mm a Caserta.

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