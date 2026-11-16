Maltempo Campania, frana sulla linea Salerno-Mercato San Severino: treni ancora sospesi

Il forte maltempo che da ieri colpisce la Campania fa sentire i suoi effetti anche sulla circolazione ferroviaria. Resta infatti sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Salerno – Mercato San Severino, tra Pellezzano e Mercato San Severino, per un movimento franoso causato dal maltempo che ha interessato la zona di Pellezzano. Rfi segnala che i treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.

Anche oggi, piogge e temporali stanno colpendo diverse zone della Campania. Le province più colpite sono quelle di Avellino e Salerno. I dati pluviometrici più rilevanti finora indicano: 68mm a Laceno, 52mm a Castiglione del Genovesi, 50mm a Oliveto Citra, 43mm a Bagnoli Irpino, 35mm a Cava de’ Tirreni, 28mm a Caserta, 25mm ad Avellino.

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