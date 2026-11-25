Si fanno sentire subito gli effetti dell’ondata di maltempo in Campania, colpita da forti piogge e temporali dal pomeriggio di oggi. Allagamenti, danni e disagi si registrano nel Salernitano. Nell’agro nocerino sarnese, l’Alveo Comune Nocerino è fuoriuscito dagli argini all’altezza del ponte di via Enrico Berlinguer a San Marzano sul Sarno. “E’ esondato l’Alveo Comune Nocerino all’altezza del ponte di via Berlinguer, ma non solo lì. Con poca pioggia e siamo in emergenza. Figuriamoci con le precipitazioni previste per le prossime ore”, conferma all’AGI il sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata. “Ci sono allagamenti in vaste aree – spiega – Speriamo che diminuiscano. Altrimenti deve intervenire l’Esercito perché non ce la facciamo”. “Le prossime ore si preannunciano più dure. Affrontiamo i disagi con la Protezione Civile comunale. Ma potrebbe esserci bisogno di intervenire in maniera massiccia”, conclude Annunziata.

Allagamenti si registrano in diverse aree della Campania, dal Napoletano al Salernitano mentre pioggia e raffiche di vento continuano a interessare molti territori.

A Napoli smottamento ai Camaldoli

Una frana, probabilmente a causa del maltempo, si è registrata nel tardo pomeriggio di oggi a Napoli in via Vicinale Rotondella. Su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito in serata il Centro coordinamento soccorsi (Ccs), attivato a seguito della segnalazione della Municipalità 8 del Comune per lo smottamento di materiale piroclastico lungo una strada privata di accesso a un parco residenziale in via Vicinale Rotondella, dove insistono circa 30 unità abitative. Nel corso della riunione è stato accertato che le abitazioni sono regolarmente raggiungibili tramite un ingresso secondario del parco. Pertanto, i nuclei familiari a cui era stato temporaneamente inibito il transito lungo la strada ostruita, hanno già potuto fare rientro nelle proprie case. Nelle prossime ore sarà impiegato un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco per rimuovere i detriti e ripristinare la piena percorribilità dell’accesso principale. È stato, infine, disposto un servizio di vigilanza nella zona per l’intera durata della notte.

Allerta meteo arancione e scuole chiuse

In Campania, fino alla 14 di domani è in vigore un’allerta meteo di colore ‘arancione’, a eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla. In Costiera amalfitana, con l’allerta meteo in vigore, viene estesa fino alle ore 14 di domani l’interdizione della tratta della statale 163 ‘Amalfitana’ attualmente in vigore tra Piano di Sorrento (Napoli) e Positano (Salerno). Domani, a causa dell’allerta meteo, scuole e cimiteri chiusi a Napoli. Stop alle lezioni anche a Salerno, in diversi comuni della provincia, dal Cilento all’agro nocerino sarnese, al Napoletano e alle Isole del Golfo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.