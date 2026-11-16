Le forti piogge che hanno colpito la Campania hanno provocato frane, colate di fango e detriti, allagamenti e interruzioni stradali, con conseguenze particolarmente significative in Costiera Amalfitana. A destare preoccupazione è soprattutto la situazione dei versanti interessati dagli incendi dei mesi scorsi, dove la perdita della vegetazione e le modificazioni del terreno possono favorire fenomeni di dissesto durante le precipitazioni intense. Il presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto, torna a richiamare l’attenzione sulla necessità di verifiche e interventi preventivi, chiedendo alle amministrazioni competenti di chiarire quali attività siano state svolte dopo le sollecitazioni avanzate già a settembre.

Frane in Costiera Amalfitana, interrotta la Statale 163: dissesti anche a Positano e Maiori

Le precipitazioni intense hanno determinato frane di colata detritico-fangose lungo la Costiera Amalfitana, provocando criticità alla viabilità e interessando diversi territori. Tra le situazioni segnalate figura l’interruzione della Strada Statale 163 Amalfitana, in località Tordigliano, nel comune di Vico Equense, e nel territorio di Positano. Ulteriori fenomeni di dissesto sono stati registrati anche a Maiori. Le conseguenze del maltempo non si sono limitate alla fascia costiera. Frane e allagamenti hanno interessato anche Salerno, in particolare la zona collinare di Giovi, e diversi centri della provincia. Tra i comuni coinvolti figurano Vibonati, Cava de’ Tirreni, Baronissi e Pellezzano. La diffusione dei fenomeni di dissesto riporta al centro dell’attenzione le condizioni di vulnerabilità idrogeologica del territorio e la necessità di individuare tempestivamente le aree maggiormente esposte, soprattutto in presenza di versanti che hanno subito gli effetti degli incendi boschivi.

Il legame tra incendi boschivi e colate di fango: l’analisi dei Geologi della Campania

Uno degli aspetti sui quali insiste l’Ordine dei Geologi della Campania riguarda le possibili conseguenze degli incendi boschivi sulla stabilità dei versanti. La distruzione della copertura vegetale e le alterazioni delle caratteristiche del suolo possono aumentare il ruscellamento superficiale delle acque piovane e favorire i processi erosivi. Quando si verificano precipitazioni particolarmente intense, l’acqua può trascinare fango, sedimenti e detriti lungo i valloni che attraversano i versanti, fino a raggiungere infrastrutture stradali e centri abitati. Si tratta di dinamiche particolarmente rilevanti in territori già caratterizzati da un’elevata pericolosità idrogeologica. A richiamare l’attenzione su questa problematica è Lorenzo Benedetto, presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania, che sottolinea come le criticità attuali rendano ancora più importante valutare gli effetti degli incendi sulla sicurezza del territorio. “Le colate segnalate in Costiera riportano l’attenzione sui valloni che solcano i versanti interessati dagli incendi dei mesi scorsi. La perdita di copertura vegetale e le alterazioni del suolo prodotte dal fuoco possono accentuare il ruscellamento e l’erosione. Durante piogge intense, le acque possono mobilitare fango e detriti, convogliandoli lungo i valloni fino a raggiungere strade e abitati. In un territorio già caratterizzato da elevata pericolosità idrogeologica, questo aggravamento del rischio va valutato subito dopo gli incendi”, ha dichiarato Benedetto.

L’allarme lanciato a settembre: i Geologi chiedono conto delle verifiche effettuate

La questione della sicurezza dei versanti colpiti dal fuoco era già stata sollevata dall’Ordine professionale il 16 settembre, all’indomani degli incendi che avevano interessato la Costiera. In quell’occasione era stata evidenziata la necessità di avviare sopralluoghi tecnici per individuare i punti maggiormente vulnerabili e stabilire eventuali priorità d’intervento prima dell’arrivo delle piogge. A distanza di due mesi, alla luce delle frane e delle interruzioni stradali, il presidente dell’Ordine torna a chiedere risposte alle istituzioni, sollecitando un riscontro sulle attività di prevenzione eventualmente realizzate. “Lo avevamo chiesto pubblicamente già il 16 settembre, all’indomani degli incendi in Costiera. Avevamo sollecitato la Regione e i Comuni ad attivare sopralluoghi con il contributo dei geologi per individuare i versanti e i valloni più critici e stabilire dove intervenire prima delle piogge. A due mesi da quella segnalazione, chiediamo alle amministrazioni competenti di rendere conto delle verifiche svolte, degli interventi eseguiti e delle ragioni per cui eventuali misure urgenti non siano state attivate. La prevenzione deve tradursi in interventi sul territorio prima che si debba tornare a chiudere una strada o a soccorrere le persone”, ha affermato Lorenzo Benedetto. La richiesta riguarda dunque non soltanto una nuova valutazione delle condizioni dei versanti, ma anche la trasparenza sulle verifiche e sugli interventi successivi agli incendi. L’obiettivo indicato dall’Ordine è verificare quali situazioni di criticità siano state individuate e quali misure siano state adottate per contenere l’esposizione al pericolo.

Rischio idrogeologico dopo gli incendi: cosa prevede la legge 353 del 2000

Per affrontare le conseguenze degli incendi sul territorio, l’Ordine dei Geologi richiama uno specifico riferimento normativo: l’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 353 del 2000, la legge quadro in materia di incendi boschivi. La disposizione richiamata consente di ricorrere a rilievi diretti sul terreno eseguiti da tecnici esperti per valutare gli effettivi livelli di rischio idrogeologico e idraulico e individuare le priorità degli interventi urgenti. Secondo l’Ordine, questo strumento può permettere di riconoscere le condizioni di maggiore esposizione e, laddove sussistano i presupposti, di attivare misure di somma urgenza finalizzate alla tutela della popolazione, degli insediamenti e delle infrastrutture. “La legge quadro sugli incendi boschivi, all’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 353 del 2000, prevede la possibilità di utilizzare rilievi diretti sul terreno, eseguiti da tecnici esperti, per individuare i livelli effettivi di rischio idrogeologico e idraulico e stabilire la priorità degli interventi urgenti da attuare. È lo strumento che l’Ordine aveva chiesto di utilizzare per riconoscere le situazioni più esposte e attivare, dove ne ricorrano i presupposti, interventi di somma urgenza a tutela di persone, abitati e infrastrutture. L’Ordine chiede alla Regione Campania di coordinare da subito, con i Comuni e gli altri enti competenti, una ricognizione dei versanti e dei valloni percorsi dal fuoco, partendo da quelli a monte degli abitati e della SS 163. Gli esiti dei sopralluoghi e il programma degli interventi devono essere resi pubblici, indicando per ciascuna criticità le misure da adottare, l’ente responsabile e i tempi di attuazione”, ha aggiunto Benedetto.

Costiera Amalfitana, chiesta una ricognizione urgente dei valloni sopra gli abitati e la SS 163

La richiesta rivolta alla Regione Campania è quella di assumere un ruolo di coordinamento, coinvolgendo i Comuni e gli altri enti competenti in una ricognizione dei versanti e dei valloni attraversati dagli incendi. Una particolare attenzione viene riservata alle aree situate a monte dei centri abitati e della Strada Statale 163, dove l’eventuale mobilitazione di materiali durante le piogge può avere conseguenze dirette sulla viabilità e sulle zone urbanizzate. L’Ordine sollecita inoltre la pubblicazione degli esiti dei sopralluoghi e di un programma degli interventi che permetta di conoscere, per ciascuna situazione critica individuata, le misure previste, le amministrazioni o gli enti responsabili della loro attuazione e le relative tempistiche. La posizione espressa dai Geologi della Campania pone così al centro la necessità di passare dalle valutazioni tecniche alle azioni concrete di prevenzione del dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai territori in cui gli incendi possono aver aggravato condizioni di vulnerabilità già esistenti.

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