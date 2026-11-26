Frane, allagamenti, alberi abbattuti, esondazioni. Sono le conseguenze del maltempo che nelle ultime ore ha provocato danni e disagi in diverse aree della Campania, regione interessata fino alle 14 da un avviso di allerta meteo di colore ‘arancione’, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta gialla. In molti Comuni, tra cui Napoli e Salerno, oggi stop alle lezioni a scuola, mentre l’Università Federico II ha attivato, per la giornata odierna, la didattica a distanza per tutte le lezioni previste nelle diverse sedi. Nel Napoletano, in diversi comuni, strade allagate e disagi per un nubifragio questa mattina. Limitazioni e sospensioni per la navigazione nel Golfo di Napoli per vento forte e mare agitato.

Problemi nel Salernitano

Nel Salernitano, a Cava de’ Tirreni, si è verificata una frana nella frazione San Pietro. Attualmente, si apprende dal Comune, al lavoro c’è una ditta privata per il ripristino e la messa in sicurezza. Continua senza sosta l’impegno del gruppo comunale di Protezione Civile, che ieri ha effettuato monitoraggi nelle aree a rischio. I volontari hanno, inoltre, provveduto a liberare diverse caditoie e tombini dal fogliame accumulato a causa del forte vento e sono intervenuti per rimuovere piccoli smottamenti di terreno.

Numerosi gli interventi effettuati nella notte dalla squadra del gruppo locale di Protezione Civile Papa Charlie di Pagani, che ha fatto sapere che alle 4.30, in via Termine Bianco, l’Alveo Comune Nocerino è tracimato, allagando la sede stradale. Ieri, invece, era accaduto a San Marzano sul Sarno. A Salerno, vengono segnalati rami spezzati e un albero caduto a causa del vento.

La situazione nel resto della regione

In Irpinia, nel corso della notte è avvenuto un nuovo smottamento lungo uno dei tornanti che conduce a Montevergine. Fango, alberi e detriti hanno coperto la strada che collega il santuario, chiusa da un anno sempre per una frana e di cui nei giorni scorsi era stata annunciata la riapertura. Nel Casertano, a causa delle forti precipitazioni temporalesche che hanno interessato il territorio e del conseguente straripamento del fiume Volturno, la strada provinciale 10 Pietravairano-Quattroventi è stata chiusa al traffico. Nel Sannio, vengono segnalati strade allagate, smottamenti e alberi caduti dopo le abbondanti piogge delle ultime ore.

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