Sopralluogo immediato della Regione Campania dopo la frana che nella notte tra il 25 e il 26 novembre ha interessato la strada di accesso al Santuario di Montevergine, in provincia di Avellino, a causa del forte maltempo che si è abbattuto sulla regione. Il direttore della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, si è recato sul posto insieme ai tecnici della Provincia di Avellino. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, che segue gli sviluppi in collegamento con la struttura tecnica regionale. “Dai primi accertamenti è emersa un’eccezionale intensità delle precipitazioni, 120 millimetri di pioggia in sole tre ore“, spiega Zabatta.

Per verificare i danni all’asse stradale sulla SS 374 si procederà alla rimozione degli alberi e del materiale franato dalla carreggiata, cui seguiranno ulteriori verifiche per accertare le condizioni dell’infrastruttura e definire gli interventi necessari alla riapertura. “La Regione Campania – prosegue l’assessore – è pronta a sostenere la Provincia di Avellino, come già avvenuto lo scorso anno, per garantire gli interventi tecnici necessari al ripristino in sicurezza della viabilità di accesso a Montevergine. Attendiamo gli esiti degli approfondimenti tecnici e la definizione, da parte della Provincia, degli interventi necessari per valutare un eventuale sostegno finanziario regionale“.

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