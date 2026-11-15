Maltempo Campania: vento furioso e alberi abbattuti a Napoli, nel Salernitano persone intrappolate in case e auto

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo la Campania, provocando gravi disagi tra Napoli e la provincia di Salerno. La situazione più impressionante si registra nel capoluogo partenopeo, dove all’alba di oggi le raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km/h, causando la caduta di alberi e grossi rami, danneggiando le strutture turistiche e spezzando un grande pino davanti al Maschio Angioino. Particolarmente colpita anche la Villa Comunale, dove si sono verificati diversi cedimenti della vegetazione. Nel Salernitano, invece, sono gli allagamenti a destare maggiore preoccupazione, con diverse persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni e nelle automobili. A San Marzano sul Sarno proseguono le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, impegnati nell’assistenza alla popolazione dopo le forti precipitazioni delle ultime ore.

Maltempo a Napoli, vento a 115 km/h: alberi abbattuti e danni in città

La forza del vento ha provocato danni significativi in diverse zone di Napoli. Le raffiche particolarmente intense, che all’alba hanno raggiunto una velocità di 115 chilometri orari, hanno interessato anche alcuni luoghi simbolo della città, lasciando segni evidenti soprattutto nelle aree verdi e lungo il fronte del mare. Tra gli episodi più rilevanti figura il cedimento del grande pino davanti al Maschio Angioino, spezzato dalla violenza delle raffiche. Un episodio che testimonia l’intensità dei fenomeni atmosferici che hanno investito il capoluogo campano nelle prime ore della giornata. Particolarmente critica la situazione nella Villa Comunale di Napoli, dove il vento ha provocato l’abbattimento di alberi e determinato condizioni di pericolo per la presenza di altre piante considerate pericolanti. I danni maggiori si concentrano nei pressi di piazza della Repubblica, dove sono precipitati grossi rami ed è stato completamente divelto un albero sul lato del lungomare. Fortunatamente, al momento della caduta, nella zona non erano presenti persone, anche grazie all’orario in cui si sono verificati gli episodi. Una circostanza che ha evitato conseguenze per chi avrebbe potuto trovarsi nelle vicinanze degli alberi abbattuti.

Napoli, danneggiati gli infopoint turistici al Molo Angioino e in via Cesario Console

Le fortissime raffiche di vento hanno danneggiato anche due strutture dedicate all’accoglienza e all’informazione turistica, gestite dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Si tratta degli infopoint presenti al Molo Angioino e in via Cesario Console, entrambi colpiti dagli effetti delle condizioni meteorologiche avverse registrate all’alba. Per la struttura situata nell’area portuale, gli interventi di ripristino si sono conclusi già nella tarda mattinata, consentendo il ritorno alla normale operatività. Diversa la situazione dell’infopoint di via Cesario Console, per il quale il ripristino del servizio è previsto nella mattinata di domani. I danni alle due strutture si aggiungono a quelli provocati dalla caduta degli alberi, delineando un quadro di criticità che ha interessato sia il patrimonio verde cittadino sia i servizi di accoglienza turistica.

Maltempo nel Salernitano, allagamenti e persone bloccate nelle abitazioni e nelle automobili

Se a Napoli è stato soprattutto il vento a provocare i danni più evidenti, nella provincia di Salerno l’emergenza è legata agli allagamenti causati dall’ondata di maltempo che interessa il territorio dalla notte scorsa. Le precipitazioni hanno determinato situazioni di particolare difficoltà, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per raggiungere e assistere le persone rimaste isolate dall’acqua. Tra le località maggiormente interessate dalle operazioni di soccorso figura San Marzano sul Sarno, dove diverse persone sono rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni e delle automobili a causa degli allagamenti. Le condizioni determinate dall’accumulo di acqua hanno richiesto l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a prestare assistenza alla popolazione e a fronteggiare le situazioni di maggiore criticità.

San Marzano sul Sarno, in azione il nucleo fluviale dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di soccorso nel Salernitano vedono particolarmente impegnato il nucleo fluviale dei Vigili del Fuoco, attualmente al lavoro a San Marzano sul Sarno per raggiungere le persone in difficoltà. L’intervento degli specialisti si inserisce nelle attività di assistenza avviate per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti, che hanno ostacolato gli spostamenti e impedito ad alcuni cittadini di lasciare autonomamente le abitazioni o i veicoli nei quali si trovavano. Le squadre continuano a operare sul territorio per rispondere alle necessità della popolazione e gestire le criticità ancora presenti. Dopo le ore di maggiore difficoltà, tuttavia, la situazione nel Salernitano sembra avviarsi verso un progressivo miglioramento, con l’emergenza che starebbe lentamente rientrando. Le attività dei soccorritori proseguono mentre il territorio cerca di superare le conseguenze dell’intensa ondata di maltempo che ha interessato la provincia dalla scorsa notte.

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