Maltempo Emilia Romagna, 4 corsi d’acqua oltre la soglia gialla: oggi attese nuove forti piogge sull’Appennino

Oggi l’Emilia Romagna subirà gli effetti di una veloce ma intensa perturbazione, dopo le piogge torrenziali registrate ieri sull’Appennino emiliano, che stanno facendo salire i livelli dei corsi d’acqua. Oggi potrebbero cadere altri 100-120mm sul crinale al confine con la Toscana. Piogge che andranno a cadere su suoli già saturi e su fiumi già ingrossati nelle scorse ore, quindi è necessario prestare la massima attenzione per il rischio di esondazioni e allagamenti. Al momento – segnala Emilia Romagna Meteo – sono 6 i punti di rilevamento a superare la prima soglia di attenzione, quella gialla: il Reno a Porretta Terme (BO), lo Scoltenna a Fiumalbo (MO) e Ponte Val di Sasso (MO), il Cedra a Selvanizza (PR), il Panaro a Ponte Sant’Ambrogio (MO) e Navicello (MO). Tutti questi punti non vedono al momento aumenti significativi.

Piogge diffuse interesseranno anche la pianura centrale emiliana, con circa 50mm attesi nel corso della giornata. La Romagna centro-orientale, invece, resterà ai margini di questo nuovo peggioramento.

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