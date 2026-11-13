Maltempo Emilia Romagna, a Bologna controlli su Reno, torrenti e collina

Ancora piogge su Bologna e provincia ma la situazione resta sotto controllo, nonostante qualche disagio. In città diverse strade allagate: richiuso, dopo l’apertura di ieri sera, il sottopassaggio di via del Triumvirato, vicino all’Aeroporto Marconi, per nuovi allagamenti. Sorvegliati speciali il fiume Reno e i torrenti Ravone e Savena. “Il Centro operativo comunale per il monitoraggio del territorio è attivo giorno e notte – spiega l’assessore alla Protezione civile del Comune di Bologna, Matilde Madrid – nel pomeriggio, è prevista una attenuazione delle precipitazioni. Domani, l’allerta diventa gialla, nelle zone di pianure arancione. La notte appena trascorsa, abbiamo monitorato, con pattuglie della Polizia locale e volontari della Protezione Civile il fiume Reno, il cui livello è salito abbastanza rimanendo comunque in soglia ‘2’, il Savena, invece, è rimasto a livelli contenuti. Controlli anche sui torrenti Ravone e Aposa: al momento, le cose vanno abbastanza bene, ma rimarremo lì anche oggi. Massima attenzione anche alla zona collinare della città: da diverse settimane non pioveva, sappiamo che quando il terreno si trova ad assorbire tanta acqua in poco tempo c’è rischio di smottamenti o frane. Le verifiche proseguiranno per tutta la giornata”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.