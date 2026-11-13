Maltempo Emilia Romagna, cresce il Panaro: chiuso il ponte di Navicello vecchio a Modena

Ieri sera, a causa della piena del fiume Panaro, è stato chiuso al transito a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza. Lo fa sapere la Provincia, puntualizzando che restano però aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale. Già dalla mattinata di ieri è inoltre in corso il monitoraggio da parte di tecnici per la situazione delle strade. Le piene più importanti dei fiumi Panaro, Reno e Santerno hanno raggiunto la pianura nelle prime ore di oggi. Gli ultimi rilevamenti indicano il superamento della soglia arancione per il fiume Panaro a Navicello (MO): 9,45 metri, livello in aumento, oltre soglia arancione di 45cm. Soglia arancione per il fiume Panaro anche a Bomporto (MO): 9,31 metri in aumento, soglia arancione superata di 11cm.

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