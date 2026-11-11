Maltempo Emilia Romagna, frana nel Parmense: residenti delle frazioni di Albareto ancora isolati

Restano isolate da una frana le frazioni di Caneto, Rolleri, Pradella e Macchioni, nel comune appenninico di Albareto, nel Parmense. Grossi massi sono caduti sulla carreggiata e hanno interrotto la viabilità sulla comunale che collega il capoluogo con i piccoli centri abitati: non c’è soluzione alternativa, si passa solo a piedi. Rimangono isolati gli 8 residenti, alcuni sono rimasti, altri hanno trovato sistemazione temporanea presso amici o parenti. Il vicesindaco di Albareto, Luigi Ferrari, spiega: “abbiamo dovuto fare un’ordinanza di chiusura della strada, c’è il rischio di nuovi crolli, la situazione può peggiorare. I residenti hanno serie difficoltà nell’attraversare, tra loro c’è anche un medico di base. Alcuni non lasciano casa perché non ci sono pericoli sulle abitazioni ma è un grosso disagio, ci sono famiglie che devono portare i bimbi a scuola, devono fermarsi alle transenne e poi proseguire a piedi”.

La Protezione Civile ha predisposto una torre faro per le ore notturne, i tecnici del comune hanno svolto i primi sopralluoghi per valutare l’entità dello smottamento e gli interventi necessari. Dopo mesi di siccità, la pioggia ha subito evidenziato la fragilità del territorio parmense sul fronte dissesto. La tregua del mattino è stata seguita da nuove precipitazioni intense. Sono previsti accumuli sui 100-150mm in 24 in Appennino: in vigore un’allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani.

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