Maltempo Emilia Romagna: nevicate sull’Appennino nella notte, la Diga di Ridracoli cresce di 6,5 metri | FOTO

Un fronte di precipitazioni ha raggiunto l’Emilia Romagna da sud/sud-ovest nella sera-notte di ieri, sabato 14 novembre. Le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso fino a 1.300 metri sull’Appennino. Una spolverata di neve ha, dunque, imbiancato il paesaggio, come mostrano le immagini delle webcam tra Modenese e Reggiano. Buone notizie anche sul fronte della Diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena. Grazie alle intense piogge dei giorni scorsi, che hanno determinato accumuli di oltre 700mm sull’Appennino modenese, il bacino ha registrato un aumento del proprio livello di oltre 6,5 metri in 4 giorni. Nonostante al suo riempimento totale manchino ancora 25 metri, questo rappresenta senza dubbio una vitale boccata di ossigeno per l’importante diga, che nelle scorse settimane aveva fatto scattare l’allarme raggiungendo appena il 30% del suo volume massimo.

Perché è importante la Diga di Ridracoli

La Diga di Ridracoli, terminata nel 1982, è uno sbarramento ad arco-gravità alto 103,5 metri che blocca il corso del fiume Bidente. Non è solo un monumento al cemento, ma il vero cuore del sistema idrico della Romagna, rivestendo un ruolo strategico. L’acqua raccolta nel lago artificiale viene potabilizzata e distribuita attraverso centinaia di chilometri di condotte a quasi tutta la Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Inserita nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la diga è un esempio di come un’opera umana possa integrarsi nel paesaggio, diventando meta di escursioni, gite in battello elettrico e attività di educazione ambientale.

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