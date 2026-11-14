Maltempo Emilia Romagna, piene in esaurimento: ancora soglia gialla su Secchia, Panaro e Reno

Le condizioni meteo hanno subito un netto miglioramento sull’Appennino emiliano dopo le abbondanti piogge degli scorsi giorni che hanno superato i 700mm al Lago Scaffaiolo, nel Modenese. Le abbondanti piogge hanno fatto aumentare il livello dei corsi d’acqua che nelle scorse ore hanno superato anche la soglia arancione. Adesso, le piene delle ultime 48 ore si stanno esaurendo: al momento viene superata la soglia gialla solamente nei tratti pianeggianti dei fiumi Secchia, Panaro e Reno, evidenzia “Emilia Romagna Meteo”. Per quanto riguarda il fiume Panaro, raggiunge la soglia gialla a Navicello, Bomporto e Camposanto; tutti livelli in calo. Per il fiume Secchia, soglia gialla a Ponte Bacchello (in calo), Ponte Motta (stabile) e Pioppa (in aumento). Infine, per il fiume Reno, soglia gialla a Bonconvento, Sostegno Reno, Cento e Dosso (tutti e 4 in calo), a Gallo e Gandazzolo Reno (in aumento). In quest’ultimo punto la soglia arancione è a solo 1cm.

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