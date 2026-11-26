Prima uscita stagionale per i mezzi antineve della Provincia di Modena sull’Appennino. La notte appena trascorsa sono infatti caduti circa 10 centimetri di neve lungo la strada provinciale 324 nel territorio di Frassinoro, nel tratto compreso tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici. L’intervento tempestivo degli operatori dell’ente ha consentito di ripulire la carreggiata e garantire la piena circolazione: tutte le strade provinciali risultano al momento aperte e percorribili. I tecnici raccomandano tuttavia la massima prudenza agli automobilisti, in particolare durante le ore pomeridiane e serali con il possibile calo delle temperature, ricordando che è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati oppure con catene da neve a bordo.

Per fronteggiare la stagione invernale e mantenere pulita l’intera rete viaria provinciale (che si estende per oltre 920 chilometri), la Provincia di Modena schiera complessivamente 165 mezzi: 115 spartineve di ditte private convenzionate (62 dislocati in montagna e 53 in pianura), 27 spargisale convenzionati (13 in montagna e 14 in pianura), affiancati da 9 spargisale di proprietà diretta dell’ente. E ancora: 14 mezzi combinati (attrezzati sia come spartineve che come spargisale) e due turbine di proprietà della Provincia, impiegate specificamente per mantenere sgombre le arterie sul crinale nella zona di Frassinoro e al Passo delle Radici.

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