Una vasta perturbazione a lento movimento sta interessando diverse regioni degli Stati Uniti, provocando condizioni meteorologiche particolarmente critiche tra Florida e California. Le precipitazioni eccezionalmente intense hanno causato allagamenti diffusi, interruzioni della viabilità, disagi nei collegamenti aerei e marittimi e danni alle infrastrutture.

Piogge record in Florida

La situazione più grave si registra nel Sud della Florida, dove una persistente area di bassa pressione ha scaricato quantitativi eccezionali di pioggia. Secondo i dati preliminari del National Weather Service, in alcune zone della contea di Broward sono caduti fino a 15,3 pollici di precipitazioni, equivalenti a circa 39 cm, nell’arco di 24 ore. Le città di Hollywood e Fort Lauderdale, insieme alla contea di Broward, hanno dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco di Hollywood, Josh Levy, ha definito l’evento “storicamente significativo“, invitando la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari e soprattutto a non mettersi alla guida nelle aree allagate.

Le conseguenze sono state pesanti anche sulla rete stradale: alcuni tratti della Florida Turnpike e dell’Interstate 95 sono stati chiusi a causa dell’acqua alta e dei veicoli rimasti bloccati. Oltre 300 richieste di intervento sono state registrate dai servizi di emergenza della città durante la notte. Non sono mancati i danni agli edifici: a Hollywood il tetto della sinagoga Temple Sinai è crollato sotto il peso delle precipitazioni, fortunatamente senza provocare feriti. Allagamenti e danni al tetto sono stati segnalati anche in una struttura ospedaliera. A Fort Lauderdale, inoltre, sono caduti 14,5 cm di pioggia durante un temporale terminato nelle prime ore di mercoledì, superando ampiamente il precedente record giornaliero di 4,5 cm , stabilito nel 1959. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nelle contee di Broward e Miami-Dade.

Il maltempo continuerà fino a venerdì

Secondo le previsioni, l’instabilità continuerà a interessare la costa atlantica della Florida almeno fino a venerdì, con ulteriori accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 30 cm. A contribuire a questa fase meteorologica particolarmente anomala sarebbe anche El Niño, il fenomeno climatico naturale che influenza la circolazione atmosferica su scala globale. Secondo i meteorologi del National Weather Service di Miami, questa configurazione favorisce la discesa di sistemi depressionari verso il Sud-Est degli Stati Uniti, aumentando il rischio di precipitazioni intense e persistenti.

A preoccupare i meteorologi è anche la possibile formazione di una nuova area di bassa pressione nei pressi delle Bahamas settentrionali. Il sistema potrebbe evolvere in una tempesta subtropicale o tropicale, interessando parte della costa sud-orientale e medio-atlantica degli Stati Uniti nei primi giorni della prossima settimana.

In California allagamenti, forti raffiche e trasporti in tilt

Anche la costa occidentale è alle prese con una fase di maltempo particolarmente intensa. Nell’area di San Francisco, le forti piogge accompagnate da venti sostenuti hanno provocato temporanee interruzioni delle attività aeroportuali, ritardi nei voli e cancellazioni di diversi collegamenti marittimi. La città ha registrato 5,8 cm di pioggia in un solo giorno, stabilendo un nuovo record giornaliero. I vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 300 richieste di intervento, molte delle quali legate ad allagamenti, alberi abbattuti e cavi elettrici danneggiati.

Critica anche la situazione lungo il litorale, dove le onde hanno superato le barriere installate nei pressi del Ferry Building, provocando allagamenti nelle aree dell’Embarcadero. Numerose strade e autostrade sono state temporaneamente bloccate per la presenza di acqua e detriti nelle contee di Napa, Marin, San Mateo e Santa Clara. Ad Antioch, inoltre, le infiltrazioni e gli allagamenti hanno costretto le autorità a evacuare una scuola. Le previsioni indicano raffiche di vento fino a 80 km/h nell’area della East Bay e punte di 113 km/h nell’Altamont Pass.

Rischio frane e abbondanti nevicate sulla Sierra Nevada

L’ondata perturbata sta determinando condizioni di rischio anche nelle aree montuose e nelle zone già colpite da incendi boschivi. La contea di Los Angeles ha diramato un’allerta di evacuazione preventiva per alcune aree interessate da precedenti incendi, tra cui Palisades, Hurst e Sunset, a causa della possibilità di colate detritiche e smottamenti innescati dalle intense precipitazioni. Più a Nord, un tratto di circa 76 chilometri della Highway 1, nei pressi di Big Sur, è stato chiuso per analoghi rischi legati al maltempo. Sulla Sierra Nevada, invece, sono attese nevicate particolarmente abbondanti: nelle quote più elevate gli accumuli potrebbero raggiungere 1,2 metri entro venerdì.

Nuova fase perturbata in arrivo sulla costa atlantica

Il quadro meteorologico potrebbe complicarsi ulteriormente nei prossimi giorni. Le proiezioni del National Weather Service indicano infatti la possibilità di nuove precipitazioni intense lungo la costa atlantica. Tra sabato e lunedì il maltempo potrebbe estendersi dalla Georgia e dalla Carolina del Sud verso la Carolina del Nord, New York e gli Stati del New England.