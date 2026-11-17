Anche oggi è stata una giornata all’insegna del forte maltempo sull’Appennino emiliano. Dopo i 700mm raggiunti in 4 giorni la scorsa settimana, anche la giornata di oggi ha visto piogge intense interessare le zone montane dell’Emilia Romagna. Al momento, deboli piogge sono in atto in un’ampia fascia della regione che, dal settore montano arrivano ad interessare anche le pianure bolognesi, modenesi e ferraresi, ma le precipitazioni più insistenti interessano il crinale emiliano: a Pratospilla, nel Parmense, sono caduti 143mm di pioggia, 68,7mm al Lago Scaffaiolo, nel Modenese. Si tratta delle stesse zone che hanno subito gli accumuli maggiori la scorsa settimana, portando anche ad incrementi dei livelli dei corsi d’acqua oltre le soglie di attenzione. Altri dati pluviometrici rilevanti indicano 119mm di pioggia al Lago Ballano, 87mm a Succiso, 72mm a Collagna, 65mm a Ospitaletto, Lagdei. Altro elemento rilevante della giornata è il forte vento. Sulle zone dell’Appennino modenese le raffiche superano i 120-130km/h: 123km/h registrati al Lago Scaffaiolo.

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