Maltempo Francia, allerta arancione nell’Hérault: inondazioni a Frontignan | FOTO e VIDEO

Un’ondata di maltempo di origine mediterranea che sta interessando il sud della Francia ha reso necessarie delle evacuazioni nel sud della Corsica e ha provocato forti temporali a Montpellier e nella regione circostante; dalle 10 di oggi, giovedì 5 novembre, quattro Dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per rischio piogge e inondazioni. Météo-France, il servizio meteorologico francese, ha esteso l’allerta meteo arancione alla parte orientale dell’Hérault e al sud del Gard, che si aggiungono così alla Corsica del Sud e all’Alta Corsica. Per quanto riguarda la parte orientale dell’Hérault e quella meridionale del Gard, “le precipitazioni temporalesche, in risalita da sud, si susseguiranno per tutta la giornata di giovedì, portando ad accumuli significativi che potrebbero superare i 120mm, su terreni già fortemente saturi a causa dei ripetuti episodi meteorologici delle ultime settimane”, affermano gli esperti di Météo-France.

Allagamenti a Frontignan

Forti temporali, accompagnati da piogge intense, si sono abbattuti su Montpellier già da mercoledì mattina, così come su Sète, colpendo terreni già zuppi per le precipitazioni del giorno precedente. Il maltempo prosegue anche oggi, causando allagamenti localizzati, come a Frontignan. Sui propri canali social, il Comune di Frontignan ha annunciato l’attivazione del piano di protezione civile comunale a fronte degli “episodi di pioggia eccezionali” che stanno interessando il territorio. “Si raccomanda vivamente di evitare ogni spostamento“.

Alla luce dell’allerta meteo arancione per piogge e inondazioni, l’amministrazione comunale intende così “organizzare la protezione della popolazione”, assicurando che “i servizi comunali, la Polizia municipale e i Vigili del Fuoco sono pienamente mobilitati”. I boulevard de la République e Gambetta sono stati chiusi al traffico e il Comune invita i residenti a evitare il centro città. Vengono inoltre ribadite le raccomandazioni: “siate prudenti, limitate gli spostamenti e attenetevi alle indicazioni delle autorità. Non imboccate mai una strada allagata, né a piedi né in auto”.

L’allerta arancione in Corsica dovrebbe terminare a mezzogiorno di venerdì 6 novembre, mentre nel Gard e nell’Hérault l’allerta dovrebbe concludersi giovedì a mezzanotte. Météo-France non esclude un possibile innalzamento del livello di allerta “qualora la traiettoria delle precipitazioni più intense dovesse spostarsi più a est rispetto a quanto attualmente previsto”.

Maltempo Francia, pesanti allagamenti a Frontignan