Maltempo Francia, piena storica del fiume Vidourle: case, strade e negozi allagati a Sommières | VIDEO

Il Comune di Sommières, nella parte occidentale del Dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è risvegliato ancora una volta con l’acqua alta questa mattina. Si è trattato di una piena destinata a passare alla storia. Alle 4 del mattino il livello del fiume Vidourle ha raggiunto i 4,50 metri: si tratta della piena più imponente dal 2014. Numerose case e attività commerciali sono state inondate. Il deflusso delle acque è iniziato questa mattina, ma procede piuttosto lentamente. Il Dipartimento era in stato di allerta arancione per piogge e inondazioni. La prefettura ha comunicato, questa mattina alle 6:00, che la situazione è sotto stretta sorveglianza: sia le vie della parte bassa che quelle della parte alta della città risultano ampiamente allagate.

Scuole primarie chiuse

Il Comune ha richiesto agli abitanti di non spostarsi e di rimanere nelle proprie abitazioni. Agli automobilisti è consigliato di evitare il Comune di Sommières. Le scuole primarie sono chiuse. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà garantito un servizio di accoglienza minimo; tuttavia, data la scarsa percorribilità delle strade, si invita tutti a non correre rischi.

Un picco di 4,50 metri

Alle 6:10 di questa mattina, il fiume Vidourle ha raggiunto il picco di piena a Sommières, toccando un livello di 4,50 metri – un dato leggermente superiore alla piena del 2014. Per la giornata di oggi, è previsto un graduale ritorno alla normalità, ma si raccomanda comunque prudenza sulle strade, che risultano sature d’acqua. Alle 4:00, la piena del Vidourle ha causato gravi allagamenti nelle abitazioni. La Place du Marché di Sommières è finita sotto 1,5 metri d’acqua e l’intero centro cittadino è rimasto inondato.