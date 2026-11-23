La forte mareggiata innescata dal maestrale ha di nuovo lasciato in ginocchio le Isole Eolie, tra danni e difficoltà nei collegamenti a causa del mare grosso. Tra le zone più colpite dagli effetti del maltempo c’è Acquacalda, frazione di Lipari. Impressionanti le immagini che arrivano dalla località: un’auto è rimasta incastrata tra i new jersey posizionati lungo la strada, in un tratto costiero particolarmente esposto alla forza del mare. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo, evitando conseguenze peggiori. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la furia del mare, con l’acqua arrivata ad interessare anche la strada, spargendo detriti e causando allagamenti, con pericoli anche per la circolazione stradale.

Nelle scorse ore, quattro isole delle Eolie e la piccola frazione di Ginostra, a Stromboli, sono rimaste isolate a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Il forte vento, con raffiche che hanno raggiunto i 60km/h, ha ulteriormente intensificato il moto ondoso, costringendo i mezzi di linea a rimanere fermi nel porto di Milazzo.

Video di Gabriele Costanzo.

Eolie, furiosa mareggiata ad Acquacalda: auto resta incastrata tra i new jersey

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