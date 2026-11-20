Un sistema di bassa pressione in rapida intensificazione sta portando condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni del Giappone. Previsti possibili disagi ai trasporti durante il weekend a causa di una tempesta invernale in atto sul Paese. Nelle zone montuose delle prefetture di Yamagata e Toyama sono previsti fino a 80cm di neve, mentre la mattina di lunedì 23 novembre si preannuncia come la più fredda della stagione finora. Il picco di intensità della tempesta invernale, in termini di abbondanti nevicate, è atteso per la notte del 20 novembre.

Disagi nella prefettura di Yamagata

Una fitta nevicata è in corso sulla città di Yamagata, capoluogo dell’omonima prefettura nella regione del Tohoku, nel nord del Giappone. Inoltre, i forti venti e la scarsa visibilità rendono necessaria una maggiore cautela per chi si mette alla guida. Nella città, alle 15:00 locali di oggi, è stato registrato un accumulo di neve di 2cm – il primo significativo della stagione – con le precipitazioni nevose che proseguiranno per tutta la notte. Ben diverse la situazione nella località sciistica di Zao Onsen, dove gli accumuli di neve sono molto più consistenti, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo: registrati quasi 18cm di neve.

Secondo l’Ufficio per i fiumi e le strade statali di Yamagata, intorno alle 15:00 locali di oggi, un autocarro di grandi dimensioni è rimasto bloccato a causa della neve sulla strada statale 48, nella città di Higashine (prefettura di Yamagata). La polizia prefetturale ha riferito che anche circa 50 veicoli che seguivano sono rimasti temporaneamente bloccati, ma non si sono registrati feriti.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

La meteorologa Rumi Tokuda spiega che il maltempo è dovuto ad un fenomeno noto come “JPCZ” (Japan Sea Polar-airmass Convergence Zone) – ovvero la convergenza di correnti d’aria sopra il Mar del Giappone – che sta favorendo la formazione di bande di nuvole che portano nevicate intense e persistenti. Le aree che richiedono maggiore attenzione sono le regioni di Tohoku e Hokuriku.

“Il 21, il maltempo si sposterà verso l’Hokkaido: la formazione di un sistema di bassa pressione vicino a Sapporo, causata dalla convergenza di correnti d’aria, comporta il rischio di violente bufere di neve. Si raccomanda la massima prudenza, poiché le condizioni potrebbero portare a fenomeni di “whiteout” (azzeramento totale della visibilità). Poiché si prevede che la neve continuerà a cadere nelle stesse aree fino a mezzogiorno del 21, si raccomanda di prestare massima attenzione a ulteriori accumuli nevosi”, avvisa la meteorologa. “Nei prossimi due giorni, l’intensità delle nevicate è destinata ad aumentare rapidamente, in particolare nelle zone montuose che vanno dall’Hokkaido alla regione dell’Hokuriku. Nelle aree montuose delle prefetture di Yamagata e Toyama, nello specifico, sono previsti accumuli fino a 80cm; si invita a fare attenzione a possibili disagi, come il blocco dei veicoli. Inoltre, trattandosi di neve pesante e umida, è necessario prestare cautela anche riguardo a eventuali interruzioni di corrente causate dagli accumuli e al rischio di caduta di alberi”, conclude Tokuda.