Maltempo: il vento blocca i collegamenti da Napoli verso le isole del Golfo

Lo scirocco ferma gli aliscafi nel Golfo di Napoli. Il vento da sud-est, che dalla tarda mattinata sta aumentando progressivamente di intensità, ha provocato la cancellazione di quasi tutti i collegamenti marittimi veloci per Ischia e Procida. Dopo una prima parte della giornata caratterizzata da partenze regolari dal Molo Beverello verso Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio, le condizioni meteomarine sono rapidamente peggiorate, con raffiche sempre più sostenute e onde che hanno raggiunto quasi un metro e trenta di altezza. Le compagnie di navigazione hanno così disposto la soppressione di gran parte delle corse in programma da metà giornata. Al momento risultano invece regolari i collegamenti effettuati dai traghetti, sia da Napoli Porta di Massa che da Pozzuoli, verso Ischia Porto e Casamicciola.

La situazione resta in evoluzione, anche alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare nel pomeriggio e soprattutto nella giornata di domani. Ai passeggeri che devono raggiungere o lasciare le isole viene consigliato di verificare preventivamente con le compagnie di navigazione la regolarità delle corse, per evitare disagi e attese nei porti.

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