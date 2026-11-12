Maltempo Liguria: esonda il torrente Lavagna a Calvari, “fiumi Magra ed Entella vicini alle soglie di guardia”

Il torrente Lavagna è esondato parzialmente a Calvari (Genova), in Val Fontanabuona, a causa delle forti piogge durante l’allerta meteo arancione per temporali nel Levante ligure emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal). Il corso d’acqua è tracimato su sponda destra in località Pian Casarile. Continua a piovere diffusamente su tutta la Liguria, in maniera più intensa e insistente sul Levante, con pioggia moderata nella zona del fiume Magra nello Spezzino, fino a forte nell’area del fiume Entella nel Genovese. Arpal comunica che stanno transitando le portate rilevanti sia del Magra sia dell’Entella che si stanno avvicinando alle soglie di guardia. Il Comune di Chiavari (Genova) ha dichiarato la fase di allarme per il superamento delle soglie di guardia del torrente Rupinaro.

Arpal rende noto che, nelle ultime ore, per via delle piogge cadute, sono tornati a crescere i livelli idrometrici con incrementi che stanno portando al raggiungimento delle soglie di guardia sia lungo l’Entella e il suo principale affluente Lavagna sia lungo Vara e Magra; lungo le aste terminali di tali corsi d’acqua, sono attese quindi le prime esondazioni localizzate. Il perdurare delle piogge nelle prossime ore causerà ulteriori innalzamenti con conseguenti criticità.

Sul Levante si sono registrati venti da sudest fino a forti con raffiche fino a 60-70km/h lungo la costa, attualmente in attenuazione; sul Centro-Ponente sono invece in rinforzo i venti da nord, nordovest con raffiche oltre 50km/h sull’area genovese.

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