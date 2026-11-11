Maltempo Liguria, La Spezia allagata: “mai vista una situazione così, non uscite di casa”

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Spezia, dove in meno di due ore sono scesi 150mm di pioggia, che hanno ingrossato i corsi d’acqua e allagato le strade della città. “Adesso la situazione sta migliorando – commenta il sindaco Pierluigi Peracchini all’Adnkronos – ma è comunque un disastro, mai successa una cosa simile. Si sono allagate tutte le strade, appartamenti, cortili, ci sono auto bloccate nei sottopassi, fortunatamente nessun ferito“. Per il conto dei danni è ancora presto, ma il Comune è impegnato a trovare una sistemazione ai primi sfollati: “si tratta di tre famiglie a cui stiamo provvedendo, poi forse ancora un paio”.

Alcune strade sono state riaperte. “Stiamo lavorando tutti insieme per riportare la situazione alla normalità, ma ci prepariamo per domani, non ce lo aspettavamo oggi, che l’allerta è solo gialla”. Il primo cittadino ha lanciato anche un appello su Facebook: “considerate le condizioni meteorologiche particolarmente avverse e le criticità che si stanno registrando in queste ore in diverse zone della città – ha scritto -, invito tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione alle situazioni di potenziale pericolo. Per segnalare allagamenti, situazioni di criticità o richiedere assistenza, è possibile rivolgersi al Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile, attivo per monitorare la situazione e coordinare gli interventi sul territorio. Numero Coc: 0187 501172″.

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