Maltempo Liguria, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco alla Spezia: criticità a Castelnuovo Magra | FOTO

La provincia della Spezia è stata la più colpita dall’ondata di maltempo in Liguria, con piogge torrenziali che hanno determinato esondazioni, allagamenti e frane. Dalla tarda mattinata di ieri, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per far fronte all’intensa ondata di maltempo che ha colpito l’intero territorio provinciale. Le maggiori criticità si registrano nell’area di Castelnuovo Magra: oltre 100 gli interventi portati a termine finora per il soccorso a persone in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua.

60 lavoratori salvati con gommoni da edifici allagati

Uno degli interventi più complessi ha visto circa 60 lavoratori, rimasti bloccati all’interno di edifici allagati nella zona degli Stagnoni, essere salvati ed evacuati dai Vigili del Fuoco con l’utilizzo di gommoni. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia ha gestito oltre 250 richieste di soccorso, con circa 250 interventi in coda già nella serata di ieri. Per fronteggiare l’emergenza sono arrivate colonne mobili dei Vigili del Fuoco dai Comandi di Savona e Genova, che hanno operato per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba. Le squadre sono ancora al lavoro e proseguiranno per l’intera giornata per completare gli interventi meno urgenti, principalmente legati al prosciugamento di locali allagati, scantinati e abitazioni. Alle operazioni partecipa anche la Protezione Civile, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’impiego di volontari per il supporto alle squadre, la gestione della viabilità e il contenimento dei danni. Da questa mattina è intervenuta anche la Marina Militare, con personale e mezzi dotati di motopompe per contribuire allo svuotamento delle aree ancora allagate.

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