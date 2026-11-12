Maltempo Liguria, piena improvvisa del fiume Roja a Ventimiglia travolge un accampamento di migranti

Momenti di grande paura a Ventimiglia, in Liguria, dove l’improvviso innalzamento del livello del fiume Roja ha travolto un gruppo di migranti che viveva accampato nel letto del corso d’acqua, sotto un cavalcavia ferroviario. Il bilancio provvisorio è di otto persone tratte in salvo e altre sei delle quali non si hanno notizie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle ricerche delle persone che risultano ancora irreperibili.

Maltempo a Ventimiglia, il fiume Roja si ingrossa improvvisamente e travolge i migranti

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando un improvviso innalzamento dell’acqua del fiume Roja ha sorpreso un gruppo di migranti che aveva trovato riparo sotto un cavalcavia ferroviario. L’accampamento si trovava direttamente nel letto del fiume, un’area particolarmente esposta alle variazioni del livello dell’acqua. La situazione è diventata rapidamente pericolosa a causa della piena improvvisa, che ha investito la zona in cui si trovavano le persone accampate. L’intervento dei soccorritori ha consentito di mettere in salvo otto migranti, mentre resta aperta la questione relativa alla sorte di altre sei persone. La principale preoccupazione riguarda le sei persone di cui non si hanno più notizie. Le ipotesi prese in considerazione sono due: i migranti potrebbero essersi allontanati per sfuggire ai controlli oppure potrebbero essere rimasti intrappolati nell’acqua durante l’improvviso innalzamento del fiume. La loro sorte resta dunque incerta e le operazioni di ricerca proseguono.

Vigili del Fuoco e sommozzatori impegnati nelle operazioni di ricerca

Le attività di soccorso vedono impegnati i Vigili del Fuoco, intervenuti nell’area dell’accampamento per fronteggiare l’emergenza. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori, chiamati a operare per verificare l’eventuale presenza delle persone irreperibili nell’acqua. La situazione rimane particolarmente delicata proprio per l’incertezza sulla sorte dei sei migranti mancanti all’appello. Le ricerche proseguono lungo il fiume Roja a Ventimiglia.

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