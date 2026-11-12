Maltempo Liguria, salvi i migranti sorpresi dalla piena del fiume Roja a Ventimiglia | VIDEO

Sono stati tutti messi in salvo i migranti sorpresi dalla piena del fiume Roja a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Si sono concluse positivamente le operazioni di soccorso condotte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi dopo che l’innalzamento del livello dell’acqua aveva sommerso l’area in cui erano accampati i migranti. Le abbondanti piogge hanno provocato la piena del corso d’acqua, sorprendendo le persone che si trovavano lungo le sue sponde. Dopo aver tratto in salvo le prime 14 persone rimaste bloccate sotto due campate di un ponte ferroviario, i soccorritori hanno esteso le verifiche alle ultime due campate della struttura, individuando ed evacuando in sicurezza altre 5 persone. L’intervento si è così chiuso con un totale di 19 persone portate in salvo.

Maltempo a Ventimiglia, salvati tutti i migranti accampati lungo il fiume Roja

L’intervento di salvataggio si è concentrato nell’area a ridosso del fiume Roja, dove i migranti avevano allestito i propri accampamenti. Nel tardo pomeriggio, in seguito alle precipitazioni abbondanti, il livello dell’acqua è aumentato fino a sommergere la zona. La piena ha sorpreso i gruppi presenti nell’area, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno individuato tutte le persone coinvolte, completando le operazioni di soccorso e mettendole in sicurezza.

Ventimiglia, il salvataggio sotto il ponte ferroviario sul Roja

Le operazioni hanno interessato anche il ponte ferroviario sul fiume Roja, dove le persone erano rimaste bloccate sotto due campate della struttura a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare soccorso, mentre le attività di ricerca e individuazione dei gruppi accampati lungo il corso d’acqua sono state condotte insieme ai Carabinieri. Le successive operazioni hanno consentito di rintracciare tutti i gruppi presenti negli accampamenti.

Maltempo Liguria, salvi i migranti sorpresi a Ventimiglia

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