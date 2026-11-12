Maltempo Liguria, sindaco della Spezia: “evitare gli spostamenti non necessari”

“Sarà una giornata delicata, con l’allerta arancione e la possibilità di nuove precipitazioni intense sulla Spezia e su tutta la provincia. Raccomando a tutti la massima prudenza, di evitare gli spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità“. È l’invito ai cittadini lanciato dal sindaco e Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante l’ondata di maltempo che sta colpendo il Levante ligure. “Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per la nostra città, colpita da un evento atmosferico mai verificato prima che ha provocato allagamenti e numerose criticità sul territorio – evidenzia Peracchini -. Abbiamo immediatamente attivato il Centro operativo comunale e fin dai primi momenti dell’emergenza, gli operai, i tecnici comunali e i volontari della Protezione Civile si sono messi al lavoro per contenere i disagi, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare le condizioni di normalità“.

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